PSG - Abdou Diallo dédie le titre aux supporters : "Ils le méritent"

Dans une vidéo postée ce mardi par le PSG, Abdou Diallo (24 ans) dédie le titre de Champion de France aux supporters du club de la capitale.

"Ça reste un titre et on prend." Dans une vidéo postée ce mardi par le PSG, le défenseur Abdou Diallo (24 ans) revient sur le titre de Champion de remporté par le club de la capitale. Le neuvième titre de champion de France de son histoire. Et le premier pour Abdou Diallo avec le PSG, depuis son transfert l'été dernier.

"C'est sûr que c'est frustrant..."

L'ancien Borussen n'a pas pu fêter le sacre avec l'ensemble du groupe en raison de la pandémie de Covid-19. Il a donc fallu s'adapter. "On essaye de se congratuler, dit-il à propos des échanges qu'il peut avoir avec le reste de l'effectif via leur groupe WhatsApp. On se félicite dans toutes les langues. On essaie de faire au mieux, mais c'est sûr que c'est frustrant."

Par ailleurs, Abdou Diallo dédie ce titre aux supporters. Il l'a rappelé dans cette même vidéo : "À qui je dédierai ce titre ? Les supporters, forcément. Parce que ce sont eux les plus pénalisés. Ils avaient leurs abonnements. Ils avaient prévu de fêter la fin de saison, qui était plutôt excitante. Donc ce sont les plus frustrés, je pense, dans l'histoire."

"Ils le méritent", a conclu Diallo, apparu à 22 reprises avec le PSG cette saison toutes compétitions confondues.