Le stade Red Bull Arena, dans la ville autrichienne de Salzbourg, s'apprête à accueillir la Supercoupe d'Europe, ce mercredi, entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, en ouverture de la nouvelle saison.

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, après sa victoire face à Arsenal aux tirs au but, tandis que de l'autre côté, Aston Villa a remporté le titre de la Ligue Europa en écrasant Fribourg (3-0).

Beaucoup se sont demandé comment la Supercoupe d'Europe est tranchée en cas d'égalité ? Les deux équipes disputent-elles deux prolongations ou vont-elles directement aux tirs au but ?

Le règlement de l'Union des associations européennes de football (UEFA) stipule que si le match de la Supercoupe d'Europe se termine sur un match nul après 90 minutes, les deux équipes ne disputeront pas de prolongation et passeront directement aux tirs au but.

Cette règle a été appliquée lors de la dernière édition, remportée par le Paris Saint-Germain face à Tottenham aux tirs au but, après que l'équipe française est revenue dans les dernières minutes et a réussi à arracher l'égalité après avoir été menée (2-0).

Le règlement de l'UEFA reste inchangé cette année, et par conséquent le vainqueur sera désigné directement aux tirs au but si l'égalité persiste à Salzbourg.