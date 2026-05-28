Programme TV du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Paraguay

Pour regarder les retransmissions locales des matchs du Paraguay lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur paraguayen et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs du Paraguay seront diffusés sur les chaînes nationales gratuites Trece et GEN TV (ou via Unicanal), tandis que la couverture premium est assurée sur tout le territoire par Tigo Sports.

Qui diffusera la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision au Paraguay ?

Au Paraguay, les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes commerciales en clair (Trece, GEN TV et Unicanal) et les opérateurs de télévision payante. Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

Trece, GEN TV et Unicanal se partageront la diffusion terrestre d’une sélection de rencontres, dont les matchs de la phase de groupes de l’Albirroja et la finale, sans abonnement payant.

📱 Streaming numérique et premium

Tigo Sports : pour un accès intégral, Tigo Sports est la principale chaîne payante du tournoi au Paraguay, diffusant les 104 matchs au programme. Si les rencontres de base sont proposées en télévision hertzienne, l’intégralité du calendrier est réservée aux abonnés de l’applicationTigo Sports et de ses chaînes câblées.



