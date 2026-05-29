Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Tunisie : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Tunisie

Pour suivre les rencontres des Aigles de Carthage depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) et connectez-vous à un serveur tunisien ou qatari. Les matchs de la Tunisie seront diffusés en clair sur les chaînes beIN SPORTS et TOD, tandis que la couverture premium régionale sera assurée par le réseau beIN SPORTS MAX.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Tunisie ?

En Tunisie, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus en exclusivité par la chaîne sportive régionale beIN SPORTS.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

beIN SPORTS NEWS, chaîne en clair non cryptée du réseau, diffusera des mises à jour en direct par voie hertzienne et par satellite, des actualités continues sur la compétition et des réactions directes depuis les camps des équipes. Certains matchs phares, dont la finale et les cérémonies d’ouverture, pourraient également être accessibles sans abonnement.

📱 Diffusion numérique et streaming premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT : pour un accès numérique complet, l’écosystème premium du diffuseur constitue la plateforme de référence en Tunisie, avec la diffusion des 104 matchs en direct. L’intégralité du calendrier – dont les rencontres très attendues du Groupe F des Aigles de Carthage face à la Suède, le Japon et les Pays-Bas – est accessible via l’application beIN SPORTS CONNECT, la plateforme de streaming TOD ainsi que les chaînes satellite MAX dédiées.







