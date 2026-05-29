Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Suède : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Suède

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Suède lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur suédois via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs de la Suède seront diffusés sur les chaînes nationales gratuites SVT (via SVT Play) et TV4 (via TV4 Play).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Suède ?

En Suède, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre la chaîne publique nationale, Sveriges Television (SVT), et la chaîne commerciale TV4.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

SVT et TV4 se partageront le calendrier du tournoi afin d’assurer une couverture intégrale en télévision hertzienne. Vous pourrez ainsi suivre les affiches les plus prestigieuses, dont tous les matchs de la Suède et la finale de la Coupe du monde, sur leurs canaux principaux, sans abonnement câble ni antenne numérique.

📱 Diffusion numérique et streaming gratuit

SVT Play et TV4 Play proposeront l’intégralité de la compétition en direct streaming pour les résidents suédois. Sur mobile, tablette ou TV connectée, les fans pourront suivre chaque rencontre, revoir les temps forts à la demande et accéder aux analyses d’experts depuis lesapplications ou les sites officiels, toujours sans abonnement payant.











