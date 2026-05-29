Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Espagne : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Espagne

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de l'Espagne lors de la Coupe du monde depuis l'étranger, vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Il vous suffit d'utiliser votre VPN pour vous connecter à un serveur espagnol et de suivre les matchs en direct. Tous les matchs de l'Espagne seront diffusés sur la chaîne nationale en clair RTVE (via La 1 ou l'application RTVE Play).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Espagne ?

En Espagne, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre le diffuseur public Radio Televisión Española (RTVE) et la plateforme de streaming sportif premium DAZN (en partenariat avec GRUP MEDIAPRO).

Voici comment suivre la compétition :

📺 Sur la télévision en clair

RTVE (La 1 et Teledeporte) : en tant que chaîne publique nationale, RTVE diffusera en clair les affiches majeures tout au long de la compétition. Vous pourrez suivre chaque jour au moins une rencontre de premier plan, dont tous les matchs de la Roja, le match d’ouverture, les rencontres à élimination directe majeures, les demi-finales et la finale, sans abonnement payant, via la télévision numérique terrestre (TDT).

📱 Streaming numérique et premium

DAZN et Movistar Plus+ assurent une couverture intégrale de la compétition : DAZN est la chaîne payante de référence en Espagne, diffusant les 104 matchs en direct et à la demande. L’intégralité du calendrier, la couverture multi-flux et une programmation dédiée 24 h/24 et 7 j/7 sont accessibles via l’applicationDAZN ou les chaînes temporaires DAZN Mundial sur Movistar Plus+. Les matchs en clair peuvent également être suivis gratuitement en streaming sur RTVE Play.



