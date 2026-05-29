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Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Espagne : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Espagne
Coupe du monde

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’Espagne pendant la Coupe du monde.

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Espagne

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de l'Espagne lors de la Coupe du monde depuis l'étranger, vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Il vous suffit d'utiliser votre VPN pour vous connecter à un serveur espagnol et de suivre les matchs en direct. Tous les matchs de l'Espagne seront diffusés sur la chaîne nationale en clair RTVE (via La 1 ou l'application RTVE Play).

🌎 Pays

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes en Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Espagne ?

En Espagne, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre le diffuseur public Radio Televisión Española (RTVE) et la plateforme de streaming sportif premium DAZN (en partenariat avec GRUP MEDIAPRO). 

Voici comment suivre la compétition :

📺 Sur la télévision en clair 

RTVE (La 1 et Teledeporte) : en tant que chaîne publique nationale, RTVE diffusera en clair les affiches majeures tout au long de la compétition. Vous pourrez suivre chaque jour au moins une rencontre de premier plan, dont tous les matchs de la Roja, le match d’ouverture, les rencontres à élimination directe majeures, les demi-finales et la finale, sans abonnement payant, via la télévision numérique terrestre (TDT).

📱 Streaming numérique et premium 

DAZN et Movistar Plus+ assurent une couverture intégrale de la compétition : DAZN est la chaîne payante de référence en Espagne, diffusant les 104 matchs en direct et à la demande. L’intégralité du calendrier, la couverture multi-flux et une programmation dédiée 24 h/24 et 7 j/7 sont accessibles via l’applicationDAZN ou les chaînes temporaires DAZN Mundial sur Movistar Plus+. Les matchs en clair peuvent également être suivis gratuitement en streaming sur RTVE Play.