Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Sénégal : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Sénégal

Pour regarder les retransmissions locales des matchs du Sénégal lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur sénégalais via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs du Sénégal seront diffusés en clair sur la chaîne nationale RTS.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Sénégal ?

Au Sénégal, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par la chaîne publique nationale, la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), ainsi que par des chaînes régionales subsahariennes.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Télévision en clair

RTS : En tant que chaîne publique nationale, la RTS diffusera les affiches du tournoi en direct et gratuitement sur ses canaux hertziens et satellitaires. Vous pourrez suivre tous les matchs très attendus du Groupe I des Lions de la Teranga contre la France, la Norvège et l’Irak, ainsi que la finale de la Coupe du monde, sans avoir besoin d’un abonnement payant.

📱 Diffusion numérique et régionale

RTS Digital et New World TV : pour une expérience 100 % numérique, les téléspectateurs résidant au Sénégal peuvent suivre en direct une sélection de rencontres diffusées en clair par la RTS. La couverture intégrale des 104 matchs du tournoi, agrémentée de commentaires multilingues et d’analyses approfondies en studio, est proposée par les diffuseurs payants régionaux tels que New World TV et leurs plateformes de streaming agréées.







