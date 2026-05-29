Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Qatar : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Qatar

Pour regarder les retransmissions locales des matchs du Qatar lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Il vous suffira de vous connecter à un serveur qatari via votre VPN pour suivre les rencontres en direct. Tous les matchs du Qatar seront diffusés en clair sur les chaînes beIN SPORTS ou Alkass Sports Channels.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Qatar ?

Au Qatar, la chaîne sportive régionale beIN SPORTS détient les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

beIN SPORTS NEWS, chaîne en clair non cryptée du réseau, diffusera des mises à jour en direct par voie hertzienne et par satellite, des actualités continues sur la compétition et des réactions directes depuis les camps des équipes. Certains matchs phares, dont la finale et les cérémonies d’ouverture, pourraient également être proposés sans abonnement.

📱 Diffusion numérique et streaming premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT : pour un accès numérique complet, l’écosystème premium du diffuseur constitue la plateforme principale du tournoi au Qatar, avec la diffusion des 104 matchs en direct. L’intégralité du calendrier, dont les rencontres de la phase de groupes d’Al-Annabi face à la Suisse, le Canada et la Bosnie-Herzégovine, est accessible via l’application beIN SPORTS CONNECT, la plateforme de streaming TOD ainsi que les chaînes satellite MAX dédiées.



