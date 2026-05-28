Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Portugal : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Portugal

Pour suivre les rencontres des Lusitaniens depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) et connectez-vous à un serveur portugais. Les matchs du Portugal seront diffusés en clair sur les chaînes nationales RTP, SIC et TVI, tandis qu’une couverture premium sera proposée sur Sport TV.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Portugal ?

Au Portugal, les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes nationales gratuites (RTP, SIC et TVI) et les opérateurs de télévision payante.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

RTP, SIC et TVI se partageront la diffusion terrestre d’une sélection de rencontres durant la compétition. Vous pourrez donc suivre les affiches majeures, dont tous les matchs de la Seleção ainsi que la finale, sans abonnement payant, aussi bien via votre antenne numérique standard qu’en streaming gratuit sur RTP Play.

📱 Streaming numérique et premium

Sport TV : pour un accès intégral, Sport TV est la principale chaîne payante du tournoi au Portugal, diffusant les 104 matchs en direct. L’intégralité du calendrier, des commentaires multilingues et des analyses approfondies en studio sont disponibles sur l’applicationSport TV et ses chaînes premium dédiées.



