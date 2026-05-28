Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Panama : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Panama

Pour regarder les retransmissions locales des matchs du Panama lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Il vous suffira de vous connecter à un serveur panaméen via votre VPN pour suivre les matchs en direct. Les rencontres de la sélection panaméenne seront diffusées en clair sur les chaînes nationales RPC TV et TVN Canal 2, ainsi que sur leurs applications de streaming Medcom GO et TVN Pass. Une couverture premium sera par ailleurs proposée sur Tigo Sports.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Panama ?

Au Panama, les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes hertziennes (Medcom et TVN Media) et les chaînes câblées premium.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

RPC TV (Canal 4) et TVN Canal 2 se partageront la diffusion terrestre de certaines rencontres, dont les affiches majeures et la finale, visibles sans abonnement payant.

📱 Streaming numérique et premium

Tigo Sports assure la couverture intégrale du tournoi au Panama. En tant que diffuseur officiel, la chaîne retransmet les 104 rencontres du calendrier. Les matchs de base sont proposés sur la télévision locale, tandis que l’accès exclusif à l’ensemble des rencontres de la phase de groupes, dont celles du groupe L du Panama, passe par l’applicationTigo Sports et l’offre câble. Les fans peuvent aussi suivre en streaming une sélection de rencontres diffusées en clair via les applications Medcom GO et TVN Pass.







