Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique

Pour regarder les retransmissions locales des matchs du Mexique lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) et connectez-vous à un serveur mexicain pour suivre les rencontres en direct. Tous les matchs de l’équipe mexicaine seront diffusés en clair sur les chaînes nationales Televisa (Canal 5 ou Las Estrellas) et TV Azteca (Azteca 7), ou en streaming local sur ViX, TUDN En Vivo et Azteca Deportes En Vivo.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Mexique ?

Au Mexique, les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes nationales gratuites (Televisa, Univision et TV Azteca) et les chaînes payantes.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

TelevisaUnivision et TV Azteca se partageront la diffusion terrestre d’une sélection de rencontres, dont tous les matchs de l’équipe du Mexique (El Tri) et la finale, visibles gratuitement sur les chaînes Canal 5, Las Estrellas et Azteca 7 avec une simple antenne numérique.

📱 Streaming numérique et premium

ViX, la plateforme de streaming de TelevisaUnivision, est le diffuseur principal du tournoi au Mexique. Elle retransmet en direct les 104 matchs du calendrier. ViX propose un accès exclusif à l’intégralité du calendrier, à une couverture multiplateforme et aux analyses approfondies de TUDN, tandis que les matchs en clair sont également disponibles en direct via TUDN En Vivo etAzteca Deportes En Vivo.







