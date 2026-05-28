Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Maroc : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Maroc

Pour suivre les retransmissions locales de la campagne du Maroc en Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur marocain via votre VPN et suivez les matchs en direct. Toutes les rencontres des Lions de l’Atlas seront diffusées en clair sur la chaîne nationale SNRT, tandis qu’une couverture premium complète est proposée dans la région par beIN Sports.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Maroc ?

Au Maroc, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre le leader régional de la télévision payante beIN Sports et le diffuseur public national, la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT).

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

SNRT (Arryadia / Al Aoula) : En tant que chaîne publique nationale, la SNRT diffusera gratuitement et en direct les matchs de l’équipe nationale du Maroc sur ses chaînes hertziennes. Vous pourrez suivre les rencontres de la phase de groupes des Lions de l’Atlas contre le Brésil, l’Écosse et Haïti sans avoir besoin d’un abonnement payant.

beIN SPORTS News diffusera une couverture satellite en clair, avec des informations en continu, des mises à jour sur les matchs et des réactions directes depuis le tournoi.

📱 Diffusion numérique et premium

beIN SPORTS MAX : Pour une couverture numérique et satellite premium complète, beIN Sports détient exclusivement les droits régionaux des 104 matchs du tournoi dans la zone MENA. Vous pourrez suivre de nombreux flux en direct, profiter de commentaires multilingues et d’analyses d’experts via l’application beIN SPORTS CONNECT.

TOD, la plateforme de streaming numérique très populaire, diffusera en direct et proposera le streaming des matchs de la Coupe du monde aux supporters marocains.