Le Bayern Munich a confirmé ce qui était un secret de polichinelle : la signature du Néerlandais Matthijs de Ligt.

De Ligt s'engage au Bayern pour un montant qui, selon les médias allemands, est estimé à environ 80 millions d'euros : 70 millions d'euros fixes plus 10 millions d'euros de variables.

L'ancien défenseur central de la Juventus rejoindra immédiatement le camp d'entraînement de l'équipe munichoise aux États-Unis, où il participera à plusieurs matchs amicaux.

De Ligt a signé pour cinq saisons et renforcera la ligne arrière d'une équipe qui a déjà ajouté Sadio Mane (Liverpool), Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch (Ajax).

Le Néerlandais est la cerise sur le gâteau d'un effectif spectaculaire au sein duquel les vainqueurs des neuf derniers titres de Bundesliga veulent tout gagner, en Allemagne et en Europe.

"Matthijs de Ligt a impressionné au plus haut niveau international, non seulement par ses qualités techniques mais aussi en tant que personnage qui dirige dans toutes ses équipes", a déclaré Oliver Khan, directeur général du Bayern.

"À son jeune âge, il a déjà appris à prendre des responsabilités. Une équipe forte ne nécessite pas seulement une attaque forte, et avec cette signature, nous élevons vraiment notre défense au plus haut niveau."

De Ligt est l'un des plus gros transferts de cet été, seulement surpassé par le prix fixe de 80 millions d'euros de Tchouameni (Real Madrid) ; Darwin Nunez (Liverpool), qui a coûté 75 millions d'euros fixes plus 25 en variables ; et au-dessus d'autres grands noms comme Haaland (60 millions d'euros à Manchester City) et Lewandowski (45 millions d'euros à Barcelone).

Si le prix de De Ligt est confirmé, il n'y aura que trois défenseurs centraux plus chers que lui dans l'histoire : Harry Maguire (Man Utd, 87 millions d'euros) ; Virgil van Dijk (Liverpool, 84,6 millions d'euros) ; et Lucas Hernandez (Bayern, 80 millions d'euros).