Prise d'otages à Manchester United : relâchez Ronaldo !

Après la dernière polémique sur Cristiano Ronaldo qui a éclaté mercredi soir, il est désormais clair que Manchester United doit le libérer.

Cristiano

Ronaldo a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons lors de la victoire 2-0 de Manchester United sur Tottenham.

Cristiano avait été relégué sur le banc de touche pour ce match, Marcus Rashford étant préféré en tant qu'attaquant unique.

Ronaldo a été invité à s'échauffer par Erik ten Hag mais n'a finalement pas joué, Anthony Elanga et Christian Eriksen ayant été préférés par le boss batave dans un double changement tardif pour voir les dernières minutes.

Et dans les dernières minutes, des images télévisées ont montré le joueur de 37 ans s'éloignant seul dans le tunnel au lieu d'attendre la fin du match avec le reste de ses collègues.

Sans surprise, cela a provoqué une tempête. "S'il ne voit pas Cristiano Ronaldo comme un titulaire dans son équipe plus souvent qu'à son tour, il doit le libérer de son contrat, le laisser partir", a déclaré Rio Ferdinand à son podcast Vibe with FIVE.

Ce n'est juste pour personne, ni pour Cristiano, ni pour Erik Ten Hag, ni pour les joueurs, si après chaque match la première question est "Pourquoi Cristiano n'a-t-il pas commencé le match ?" eC'est quelque chose qui va probablement gêner [Ten Hag] pour l'avenir." La meilleure solution pour toutes les parties est que Ronaldo soit tout simplement libéré de son contrat.