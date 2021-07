Prime Vidéo Ligue 1 - La LFP déçue par le prix de l'abonnement fixé par Amazon

La LFP ne s'attendait pas à voir un prix aussi élevé pour Prime Vidéo Ligue 1 et se dit déçue.

Vous ne rêvez pas ! Alors que la LFP se gargarisait d'avoir vendu les droits TV de la Ligue 1 à Amazon, l'institution qui dirige le football français est en train de déchanter.

Mardi, Amazon a annoncé le lancement de sa chaîne pour pourvoir suivre le championnat de France de Ligue 1 et elle porte le nom de Prime Vidéo Ligue 1.

Pour voir les matches, il faudra d'abord s'abonner à Prime Vidéo (5,99 euros par mois) puis débourser 12,99 euros par mois de plus pour avoir accès à Prime Vidéo Ligue 1.

Le supporter devra s'acquitter chaque mois d'une somme totale de 18,98 euros et ce prix déplaît fortement à la LFP comme le rapporte RMC Sport. Notre confrère cite une source travaillant pour BeIn Sports et qui rapporte la déception de la Ligue : « les consommateurs rejetaient Mediapro parce que c'était simplement un nouvel abonnement, maintenant c'est deux sur un nouveau support… ». La LFP espérait en fait que le prix de l'abonnement soit de 10 euros par mois.

« C'est 12,99 euros par mois. Et vous devez être membre Amazon Prime pour y accéder, ce qui correspond à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. On pourra s'abonner en un clic. On a fait en sorte que ce soit facile. Et plus important encore, ce sera facile à regarder car on pourra le voir sur des centaines d'appareils. C'est accessible via les boxes des principaux opérateurs donc il sera très facile de s'abonner et de regarder les matchs », a déclaré Alex Green, le directeur général Europe de Prime Video Sport, mardi, au micro de RMC.