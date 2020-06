Prêté à l'Atalanta, Adrien Tameze ne souhaite pas revenir à Nice

Prêté par l'OGC Nice, le milieu de terrain a besoin de disputer six matches supplémentaires avec l'Atalanta pour que l'option d'achat soit levée.

Prêté avec option d'achat par l'OGC Nice à l'Atalanta Bergame cet hiver, Adrien Tameze n'est pas encore sûr de poursuivre l'aventure en . En effet, le joueur de 26 ans verra son option levée automatiquement à condition de disputer huit rencontres de championnat. Rien d'insurmontable, donc, pour le Français, déjà apparu à deux reprises avec l' . Une chose est sûre, le principal intéressé ne souhaite pas retourner chez les Aiglons durant les prochaines semaines.

"Un retour à Nice serait compliqué"

"J'en ai disputé deux, avec les rotations à venir, ça devrait être bon et j'ai pu beaucoup me montrer à l'entraînement ce dernier mois", a d'abord déclaré l'ancien joueur de , dans les colonnes de L'Equipe, lui qui a passé son confinement au sein du centre d'entraînement du club de Bergame.

"Mine de rien, cela a été une de mes préoccupations durant la quarantaine. Si le championnat n'avait pas repris... D'autant que ça faisait deux ans que l'Atalanta me suivait. Un retour à Nice serait compliqué", ajoute le milieu de terrain, qui n'entrait plus dans les plans de Patrick Vieira. Et l'arrivée probable de Morgan Schneiderlin chez les pensionnaires de l'Allianz Riviera ne semble pas propice à un changement de tendance. L'objectif est clair : disputer six matches supplémentaires.