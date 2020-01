OFFICIEL - Tameze (Nice) prêté à l'Atalanta

Le milieu de terrain de l'OGC Nice est prêté à l'Atalanta Bergame jusqu'à la fin de la saison.

Adrien Tameze va découvrir la . Homme fort du milieu de terrain de Patrick Vieira la saison dernière, le joueur de 25 ans a perdu sa place de titulaire indiscutable cette saison avec l'OGC Nice. En manque de temps de jeu, Adrien Tameze ne va pas finir la saison chez les Aiglons. En effet, c'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Adrien Tameze est prêté à l' Bergame, huitième de finaliste de la Ligue des champions.

L'OGC Nice a confirmé le prêt d'Adrien Tameze en ce vendredi matin dans un communiqué publié sur son site officiel : "L’OGC Nice et l’Atalanta Bergame se sont mis d’accord sur le prêt avec option d’achat d’Adrien Tameze jusqu’à la fin de la saison 2019-20. Arrivé à l’été 2017 au Gym, en provenance de , Adrien Tameze (25 ans) a découvert la L1 et l’Europe avec le maillot rouge et noir".

L’OGC Nice et l’ @Atalanta_BC se sont mis d’accord sur le prêt avec option d’achat d’@AdrienTameze jusqu’à la fin de la saison 2019-20.



➡️ https://t.co/4shoflyBzQ pic.twitter.com/IEHI8m4waM — OGC Nice (@ogcnice) January 31, 2020

"En deux saisons et demie sur la Côte d’Azur, le milieu de terrain formé à Nancy a pris part à 85 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 6 passes décisives. Ce vendredi, il a rallié l’Italie, pour intégrer l’Atalanta Bergame, actuellement 5e de et 8e de finaliste de la Ligue des Champions. L’OGC Nice lui souhaite une bonne fin de saison", a conclu le club niçois dans son communiqué.

En manque de temps de jeu avec seulement huit matches de au compteur lors de la première partie de saison, Adrien Tameze va vite devoir augmenter son niveau de jeu et retrouver sa meilleure forme physique pour espérer s'imposer du côté de Bergame dans un milieu de terrain très compétitif et une équipe tournant à plein régime depuis le début de la saison.