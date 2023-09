"Prêt à mourir", les mots forts de Kolo Muani sur le PSG

Randal Kolo Muani a juré qu'il "serait prêt à mourir pour ce maillot" après avoir signé avec le Paris Saint-Germain.

L'international français a conclu un transfert spectaculaire vers les champions de Ligue 1 après que les Parisiens ont accepté de payer 75 millions d'euros (64 millions de livres/80 millions de dollars) plus 15 millions d'euros (13 millions de livres/16 millions de dollars) de suppléments à l'Eintracht Francfort. Le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour faire venir Kolo Muani au Parc des Princes et l'attaquant veut maintenant rendre la confiance qu'on lui a témoignée en donnant le meilleur de lui-même sous le célèbre maillot bleu, un maillot qu'il adore depuis l'enfance.

"Je sais que le club veut soulever beaucoup de trophées et je pense que je suis prêt à aider mes coéquipiers à aller le plus loin possible. Je suis quelqu'un qui donne tout sur le terrain. Je serai donc prêt à mourir pour ce maillot", a-t-il déclaré à PSG TV.

"C'est un club que je supporte depuis que je suis enfant et j'ai grandi ici. C'est toujours bien de revenir à ses racines et d'essayer d'aller le plus loin possible avec le club que l'on aime.