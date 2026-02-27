Prestianni, le "like" de la honte

Ce dernier a été suspendu pour le match retour de mercredi au Bernabéu suite aux accusations portées contre lui, et une enquête de l'UEFA est en cours.

Le Real Madrid a remporté le match retour 2-1, s'assurant ainsi une victoire 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Après la rencontre, des images ont montré Vinicius échangeant son maillot avec l'ailier de Benfica, Sidny Lopes Cabral, entré en jeu en fin de match au Bernabéu. Le joueur de 23 ans était ravi de ce moment avec le Brésilien, mais les supporters du club portugais ont mal réagi.

Selon Diario AS, Cabral a été vivement critiqué par de nombreux supporters du Benfica, notamment suite à une publication Instagram qui a particulièrement retenu l'attention : « Sidny a demandé son maillot à Vinicius à la fin du match… On se critique depuis une semaine à cause de ce gamin qui pleure et ment, et dès que le match est terminé, la première chose qu'il fait, c'est réclamer son maillot.»

Cette publication a également attiré l'attention de Prestianni, l'ailier argentin l'ayant « likée » avant de la supprimer rapidement. Ce geste a néanmoins été remarqué par plusieurs personnes suivant la situation de près.

Prestianni a été particulièrement actif sur les réseaux sociaux cette semaine, et ce « like » intervient après sa colère suite à sa suspension par l'UEFA pour le match retour entre le Real Madrid et le Benfica. À cette occasion, il avait supprimé la publication.

Dans les semaines à venir, la situation entre Vinicius et Prestianni devrait atteindre son point culminant. L’enquête de l’UEFA devrait se conclure prochainement, mais pour l’instant, le Real Madrid doit se concentrer sur les matchs cruciaux à venir en Liga et en Ligue des champions.