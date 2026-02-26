Prestianni, l'énorme démenti

Un article paru au Portugal affirme que Prestianni aurait depuis avoué les faits à ses coéquipiers.

Prestianni aurait admis devant l'UEFA avoir proféré une insulte homophobe à l'encontre de Vinicius Junior à Lisbonne, mais le Brésilien a déclaré l'avoir traité de singe devant l'arbitre. Sa version des faits a été corroborée par Kylian Mbappé et le Real Madrid. Benfica a pris le parti de son joueur, invoquant la présomption d'innocence, mais l'UEFA a suspendu Prestianni à titre provisoire pour le match retour au Bernabéu mercredi.

Selon un article de Correia da Manhã, Prestianni aurait admis devant l'équipe de Benfica avoir traité Vinicius de singe. Cependant, il aurait insisté auprès de ses coéquipiers sur le fait qu'il n'était pas raciste et n'avait pas l'intention d'proférer une insulte raciste.

Moins d'une heure après la diffusion de l'information sur son site internet, Benfica a publié un communiqué niant catégoriquement toute conversation de ce genre.

Sport Lisboa e Benfica dément formellement que le joueur Prestianni ait communiqué avec l'équipe ou la direction du club avoir proféré une insulte raciste à l'encontre du joueur du Real Madrid, Vinicius Jr.

Comme cela a déjà été rendu public, le joueur a présenté ses excuses à ses coéquipiers pour l'incident survenu lors du match contre le Real Madrid, regrettant son ampleur et ses conséquences et assurant à tous, comme il l'a fait dès le début, qu'il n'est pas raciste.

Mercredi, après le rejet de l'appel de Benfica contre sa suspension provisoire, Prestianni a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux. Il a qualifié l'UEFA de « honteuse » et a affirmé qu'il n'y avait « aucune preuve ». Avant le match retour, son coéquipier Dodi Lukebakio avait déclaré qu'il serait « incapable de pardonner » à Prestianni si ce dernier proférait des insultes racistes à l'encontre de Vinicius, tandis qu'Aurélien Tchouameni avait qualifié de « victoire pour nous tous » l'absence de Prestianni sur le terrain.