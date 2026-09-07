Selon les informations de Bild, il existerait déjà depuis la préparation « de réelles inquiétudes » au sein du club quant au fait que Demichelis dispose des bonnes approches pour le jeu de Leipzig.

En interne, il aurait ainsi été question du fait que le technicien de 45 ans aurait présenté trop peu d’idées dans le jeu avec le ballon au cours de sa carrière d’entraîneur jusqu’à présent.

Cela s’est notamment vu le week-end dernier, lorsque Leipzig a eu d’énormes difficultés à créer des situations dangereuses face au but contre un Werder Brême bien organisé défensivement. « Notre présence dans la surface n’a pas été suffisante. Contre un adversaire très regroupé, nous avons trouvé trop peu de solutions », a notamment déclaré le directeur général sportif Marcel Schäfer.

La défaite 3-1 chez le SVW a été « un vrai avertissement », a poursuivi Schäfer, dont il faut désormais immédiatement tirer les bonnes conclusions. « Nous n’avons pas besoin de pointer du doigt des joueurs en particulier, j’attends une prestation nettement différente. Au vu de nos propres exigences, nous ne pouvons pas simplement passer à autre chose après ce match. »

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Pour combien de temps Martin Demichelis a-t-il signé au RB Leipzig ?

Demichelis n’avait pris les fonctions d’entraîneur principal du club saxon que l’été dernier, en tant que successeur d’Ole Werner, licencié. Auparavant, l’ancien défenseur de longue date du Bayern Munich avait travaillé au RCD Majorque, relégué en Espagne.

Pour faire venir l’Argentin, Leipzig aurait même activé une clause libératoire dans le contrat de Demichelis. Son contrat avec le RB court jusqu’en 2028.

Pour l’ouverture de la Bundesliga, Leipzig avait fêté une victoire 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Le club ne s’est pas non plus manqué en Coupe d’Allemagne : le pensionnaire de Regionalliga Eintracht Trèves a été logiquement battu 6-0.