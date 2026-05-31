Première victime de la nouvelle règle : Kristian Hlynsson

Dimanche, en match amical entre le Japon et l’Islande, un moment marquant a illustré l’application d’une nouvelle règle de la FIFA sur les remplacements. Le milieu de terrain du FC Twente, Kristian Hlynsson, a trop tardé à quitter le terrain, contraignant son équipe à évoluer temporairement à dix.

Cette disposition fait partie d’un ensemble de nouvelles règles présentées plus tôt cette année par l’International Football Association Board (IFAB) afin de limiter les pertes de temps et d’accélérer le rythme des rencontres.

Selon les nouvelles directives, un joueur remplacé doit quitter le terrain dans les dix secondes ; sinon, son remplaçant ne peut pas entrer immédiatement, ce qui expose temporairement son équipe à l’infériorité numérique.

Hlynsson, premier joueur sanctionné lors de la rencontre face au Japon, a mis plus de dix secondes à atteindre la ligne de touche, contraignant son remplaçant à attendre une minute avant de pouvoir entrer.

Sanction immédiate : profitant de l’espace créé, le Japon a ouvert le score pendant la phase à dix contre onze, Koki Ogawa (NEC) inscrivant l’unique but de la rencontre.

Cette disposition s’inscrit dans un train de mesures présentées en février par l’IFAB. Elle confie davantage de prérogatives à l’arbitre vidéo dans certaines situations et encadre plus strictement les reprises de jeu.

Les touches et les dégagements devront désormais être effectués en cinq secondes.

Ces dispositions s’appliqueront également lors de la prochaine Coupe du monde.