Première réaction officielle d'Infantino face à la crise de Balugon

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a répondu aux accusations de violation des règles qui lui ont été adressées, suite à la décision d'autoriser l'attaquant américain Folarin Balogun à disputer le match contre la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, alors qu'il avait été expulsé lors du match précédent.

Cette prise de position intervient après les révélations du président américain Donald Trump, qui a affirmé avoir contacté Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, estimant que l’incident ne justifiait pas son exclusion et que l’équipe des États-Unis devait aborder les phases à élimination directe au complet.

Dans un communiqué officiel de la Fédération internationale de football, Infantino a déclaré : « J’ai pris connaissance des commentaires publics concernant la décision de la Commission de discipline indépendante de la FIFA relative à la suspension de Folarin Balogun, et je tiens à réaffirmer un principe fondamental de la gouvernance de la FIFA. »

Il a ajouté : « Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. Elles fonctionnent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en se fondant sur les règlements en vigueur et les faits concrets qui leur sont présentés. Leur indépendance est indispensable à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit toujours être respectée. »

Il a poursuivi : « Oui, je discute régulièrement des questions relatives à la Coupe du monde avec le président des États-Unis, et à ce sujet, j’ai effectivement reçu un appel du président Donald Trump, tout comme je reçois des appels de chefs d’État, de responsables gouvernementaux, d’acteurs du monde du football et de dirigeants d’entreprises du monde entier concernant de nombreuses questions différentes. Au cours de notre conversation, j’ai précisé qu’une procédure juridique était en cours, impliquant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA, et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes. C’est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c’est un principe auquel je m’en tiendrai toujours. »

Il a conclu : « Je prends connaissance des décisions de la Commission de discipline de la FIFA dès leur publication. Parfois, elles me surprennent. Parfois, je suis d’accord avec elles, et parfois je ne le suis pas. »

Il a conclu : « Mais ce que je fais toujours, c’est respecter ces décisions et l’autonomie des instances qui les prennent. Que la décision nous plaise ou non personnellement, cela n’a aucune importance. C’est le respect des institutions indépendantes et de l’État de droit qui protège à tout moment l’intégrité de nos compétitions et la crédibilité de la FIFA. »



