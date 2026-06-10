Première réaction de Trump à la crise des visas pour la Coupe du monde

Le président américain Donald Trump a brisé le silence, ce mercredi, au sujet de la polémique sur les visas d’entrée aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

Interrogé lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche sur les craintes grandissantes liées à l’obtention des visas américains, il a répondu : « Nous collaborons étroitement pour veiller à ce que seules les personnes appropriées entrent dans notre pays. »

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Une faille de sécurité menace les joueurs argentins pendant le Mondial.

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis à son arrivée à l’aéroport de Miami en provenance d’Istanbul.

Les douanes américaines ont jugé l’officiel « inéligible à l’entrée pour des raisons de sécurité », entraînant son exclusion de la liste des arbitres du Mondial.

Il aurait été le premier arbitre somalien de l’histoire de la Coupe du monde et avait été sacré meilleur arbitre africain en 2025.

Cette décision a provoqué un vif émoi : le gouvernement somalien a fait part de son « profond regret », tandis que la FIFA a confirmé qu’Artan ne pourrait pas participer à la compétition.

Cet incident alimente les craintes que les politiques migratoires et sécuritaires strictes de l’administration américaine ne perturbent l’organisation de la Coupe du monde 2026.