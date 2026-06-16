Première réaction de Renard après sa nomination à la tête de la sélection tunisienne

La Fédération tunisienne de football a officialisé la nomination du Français Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe nationale, en remplacement de Sabri Lamouchi. Cette décision, prise en urgence après la cuisante défaite 5-1 face à la Suède lors du premier match des « Aigles de Carthage » dans le cadre de la Coupe du monde 2026, vise à stabiliser le groupe avant la rencontre décisive contre le Japon.

Cette décision, prise en urgence, vise à rétablir l’équilibre de l’équipe avant le match décisif contre le Japon, qui pourrait sceller le destin des Aigles de Carthage dans la compétition.

Renard doit arriver au Mexique mardi prochain pour diriger sa première séance d’entraînement en vue de ce rendez-vous décisif.

Selon la chaîne française « RMC Sport », le technicien de 57 ans a accepté de prendre les rênes jusqu’à la fin de la compétition, à l’issue de négociations menées rapidement par le président de la Fédération tunisienne.

Il entame ainsi sa troisième Coupe du monde consécutive, après avoir mené l’Arabie saoudite à une victoire historique contre l’Argentine (2-1) en 2022.

Réputé pour sa capacité à redresser les situations de crise, le technicien a déjà mené plusieurs sélections africaines au succès, dont la Zambie (Coupe d’Afrique des Nations 2012) et la Côte d’Ivoire (2015).

La Fédération tunisienne compte sur son expérience pour rétablir l’équilibre de l’équipe avant l’affrontement crucial avec le Japon, lequel a accroché les Pays-Bas (2-2) lors de son entrée en lice.

« Il ne faut pas trop réfléchir… C’est un nouveau départ et un défi immédiat », a-t-il déclaré à son arrivée à Paris en provenance de Dakar, avant de se rendre à Montreuil.

Prendre les rênes d’une sélection en plein Mondial est une situation rare, mais le technicien, réputé pour ses discours motivants et sa rigueur, semble prêt à relever ce défi hors norme. Tous les regards sont désormais tournés vers Monterrey, où l’entraîneur français entame sa nouvelle mission à un des moments les plus délicats de l’histoire du football tunisien.