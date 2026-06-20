Première réaction de Khedira concernant son retour au Real Madrid

L'entraîneur portugais José Mourinho a choisi l'ancien international allemand Sami Khedira pour intégrer son staff technique en prévision de son retour très attendu au Real Madrid, une décision qui évoque l'époque glorieuse où les deux hommes ont collaboré dans la capitale espagnole.

Selon le quotidien espagnol Marca, un accord aurait été conclu pour intégrer l’Allemand au staff technique du Real Madrid, mais la direction n’a pas encore officialisé cette nomination, ce qui a poussé l’ancien milieu de terrain à refuser tout commentaire direct.

Interpellé par le quotidien au siège de la Fédération allemande de football à New York, où est installé le quartier général de la Mannschaft durant la Coupe du monde 2026, l’ancien milieu de terrain s’est contenté d’une réponse évocatrice : « Hala Madrid. Hala Madrid, pour toujours », une formule qui trahit son enthousiasme à l’idée de revenir au bercail.

Si ce transfert se concrétise, ce sera son deuxième passage au Real Madrid, après une carrière de joueur étendue de l’été 2010 – première saison de Mourinho au Bernabéu – à 2015, dernière année de Carlo Ancelotti.

Pendant cette période, le milieu allemand a laissé son empreinte dans l’histoire madrilène : il était titulaire lors de la finale de « La Décima » face à l’Atlético de Madrid à Lisbonne en 2014, et a contribué à la victoire tant attendue du Real, mettant fin à une disette de plus de dix ans en C1.

Ce retour sous une casquette d’entraîneur s’inscrit naturellement dans la suite de sa carrière après sa retraite sportive, d’autant plus qu’il entretient toujours un lien fort avec Mourinho, qui a largement contribué à son épanouissement durant ses premières saisons au Bernabéu.

Le Real Madrid devrait officialiser dans les prochains jours la composition du nouveau staff technique dirigé par Mourinho, une fois la phase finale de la Coupe du monde achevée. D’autres proches du technicien portugais pourraient également intégrer cette équipe.