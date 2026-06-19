Première réaction de Cristiano Ronaldo à la polémique suscitée par les déclarations de Neves

Les déclarations du milieu de terrain international portugais João Neves ont suscité une vive polémique parmi les supporters du monde entier et les fans de Cristiano Ronaldo ces dernières heures, avant que le capitaine des « Marins » n’envoie un message d’unité.

Ce vendredi soir, Ronaldo a publié une photo où il figure aux côtés de plusieurs coéquipiers de la sélection portugaise, accompagnée de la légende : « Toujours unis ! ». De nombreux observateurs y ont vu une réponse indirecte à la polémique suscitée par les propos de Neves au sujet du rôle de la star du club saoudien Al-Nassr au sein de la sélection.

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Les propos de la star du Paris Saint-Germain – auteur du but portugais lors du match nul contre la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 – faisaient suite à une question sur la manière dont la sélection gérait la présence d’une star de l’envergure de Ronaldo, aux côtés d’un grand nombre de joueurs de premier plan.

Neves a déclaré : « Nous savons tous ce que Cristiano a accompli pour notre équipe nationale et pour le football, mais aujourd’hui, tant de son côté que du nôtre, nous le considérons comme l’un des nôtres, un joueur de plus qui aide l’équipe, sans être différent des autres. »

Il a ajouté : « Il est là pour apporter sa pierre à l’édifice comme tout le monde. Il a très bien joué, et toute l’équipe a livré un excellent match. »

Malgré ses éloges initiaux, le milieu de terrain a suscité une vague de critiques.

Bien que le milieu de terrain ait commencé son intervention en saluant la prestation de Ronaldo, une partie de ses propos a suscité de vives critiques de la part de certains supporters du capitaine portugais, qui ont estimé que le qualifier de « joueur parmi d’autres » minimisait son statut et son influence au sein de l’équipe.

Neves a essuyé une vague de critiques sur les réseaux sociaux, où de nombreux soutiens de Ronaldo ont défendu le vétéran, affirmant que son influence dépassait ses seules performances sportives, tant sur le plan technique que sur celui du leadership.

D’autres, en revanche, estiment que les propos de Neves ont été sortis de leur contexte, rappelant qu’il évoquait avant tout l’esprit d’équipe au sein de la sélection portugaise et qu’il a, dans le même temps, salué la valeur historique du « Don ».



