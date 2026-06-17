Première réaction : Cristiano Ronaldo rompt le silence après la déception congolaise

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a brisé le silence après le match nul (1-1) contre la République démocratique du Congo, lors du premier match de la Coupe du monde 2026.

Favori de la rencontre disputée au stade NRG, le Portugal a pourtant dû se contenter d’un match nul 1-1 pour son entrée dans le groupe 11.

Le quintuple Ballon d’Or a livré une prestation décevante, manquant l’occasion d’inscrire son nom dans l’histoire comme unique buteur lors de six éditions différentes de la Coupe du monde.

Malgré ce revers, le capitaine du club saoudien Al-Nassr a publié un message positif sur ses réseaux sociaux, appelant à conserver l’espoir d’atteindre les phases à élimination directe.

Le joueur de 41 ans a écrit : « Ce n’est pas le départ que nous espérions, mais le parcours est encore long et rien n’est joué. Nous devons garder la tête haute et nous concentrer sur le prochain match. »

Les champions européens préparent désormais leur deuxième sortie, mardi prochain, face à l’Ouzbékistan, novice dans la compétition.