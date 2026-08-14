L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a décidé d'offrir à l'ailier néerlandais Crysencio Summerville sa première apparition avec le club lors de son match d'ouverture en Roshn Saudi League.

Al-Hilal reçoit son homologue Al-Fayha, tout juste promu en Roshn Saudi League, ce vendredi soir, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la compétition.

Inzaghi a titularisé Summerville pour la première fois, après son transfert en provenance de West Ham United durant l'actuel mercato estival, dans une opération estimée à 80 millions d'euros selon des rapports de presse.

L'ailier néerlandais jouera à la place du blessé Salem Al-Dawsari, aux côtés de l'autre ailier, le Brésilien Malcom, ainsi que de l'attaquant français Karim Benzema, dans un triangle offensif qui s'annonce extrêmement puissant.

Summerville ne sera pas la seule nouvelle recrue du onze de départ, puisque le latéral droit Mohammed Mazhari, qu'Al-Hilal a recruté d'Al-Taawoun durant l'actuel mercato estival, sera aligné.

Mazhari rejoindra la ligne défensive à quatre composée de Moteb Al-Harbi comme latéral gauche, ainsi que du Sénégalais Kalidou Koulibaly et d'Ali Lajami dans l'axe, en l'absence de Hassan Tambakti pour blessure.

Quant au milieu de terrain, il reste inchangé par rapport à la saison dernière, l'entraîneur italien s'appuyant sur Mohammed Kanno, le Portugais Rúben Neves et le Serbe Sergej Milinković-Savić.

Al-Hilal aborde la nouvelle saison en quête de reconquérir le titre du championnat, qui a manqué à son palmarès lors des deux dernières saisons, tandis qu'Al-Fayha cherche à créer la surprise et à décrocher un premier point lors de son premier match dans la compétition.

La composition d'Al-Hilal est la suivante :