Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

Traduit par

Première apparition officielle : Somerville aux côtés de Benzema pour l'ouverture d'Al-Hilal

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
C. Summerville
K. Benzema
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Pays-Bas
France
Italie

L'ailier néerlandais a rejoint le club dans un transfert record : réussira-t-il ?

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a décidé d'offrir à l'ailier néerlandais Crysencio Summerville sa première apparition avec le club lors de son match d'ouverture en Roshn Saudi League.

Al-Hilal reçoit son homologue Al-Fayha, tout juste promu en Roshn Saudi League, ce vendredi soir, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la compétition.

Inzaghi a titularisé Summerville pour la première fois, après son transfert en provenance de West Ham United durant l'actuel mercato estival, dans une opération estimée à 80 millions d'euros selon des rapports de presse.

L'ailier néerlandais jouera à la place du blessé Salem Al-Dawsari, aux côtés de l'autre ailier, le Brésilien Malcom, ainsi que de l'attaquant français Karim Benzema, dans un triangle offensif qui s'annonce extrêmement puissant.

Billets des matchs de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet maintenant !

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Summerville ne sera pas la seule nouvelle recrue du onze de départ, puisque le latéral droit Mohammed Mazhari, qu'Al-Hilal a recruté d'Al-Taawoun durant l'actuel mercato estival, sera aligné.

Mazhari rejoindra la ligne défensive à quatre composée de Moteb Al-Harbi comme latéral gauche, ainsi que du Sénégalais Kalidou Koulibaly et d'Ali Lajami dans l'axe, en l'absence de Hassan Tambakti pour blessure.

Quant au milieu de terrain, il reste inchangé par rapport à la saison dernière, l'entraîneur italien s'appuyant sur Mohammed Kanno, le Portugais Rúben Neves et le Serbe Sergej Milinković-Savić.

Al-Hilal aborde la nouvelle saison en quête de reconquérir le titre du championnat, qui a manqué à son palmarès lors des deux dernières saisons, tandis qu'Al-Fayha cherche à créer la surprise et à décrocher un premier point lors de son premier match dans la compétition.

La composition d'Al-Hilal est la suivante :

  • Gardien : Yassine Bounou
  • Défense : Mohammed Mazhari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Moteb Al-Harbi
  • Milieu : Rúben Neves - Sergej Milinković-Savić - Mohammed Kanno
  • Attaque : Malcom - Karim Benzema - Crysencio Summerville
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google