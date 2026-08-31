L'arbitre Francisco José Hernández Maeso dirigera la rencontre entre le Barça et le Rayo Vallecano, prévue ce soir au Camp Nou, pour sa deuxième apparition en Liga cette saison, tandis que Raúl Martín González officiera à l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Le match de ce soir constitue la cinquième rencontre du Barça sous la direction de Hernández Maeso depuis sa promotion en première division en août 2023, le club catalan n'ayant connu aucune défaite lors des quatre précédents matches dirigés par cet arbitre.

Le dernier match du Barça sous la houlette de Hernández Maeso s'était disputé face à Getafe le 25 avril dernier et s'était soldé par une victoire du club catalan sur le score de deux buts à zéro.

La saison dernière, il avait également dirigé la rencontre entre le Barça et le Real Betis au stade de La Cartuja, remportée par le Barça sur le score de 5-3.

L'arbitre avait déjà dirigé un autre match du Barça lors de la saison 2024-2025, lorsque le club s'était imposé un but à zéro face à Leganés au stade de Butarque dans le cadre de la 31e journée de championnat, tandis que son tout premier match avec le club catalan avait eu lieu en huitièmes de finale de la Coupe du Roi lors de la saison 2023-2024, quand le Barça avait battu l'Unionistas de Salamanca 3-1.

La rencontre de ce soir revêt un caractère particulier pour Hernández Maeso, puisqu'il s'agira de la première fois qu'il dirige un match du Barça au Camp Nou depuis le début de sa carrière d'arbitre.

De l'autre côté, l'arbitre affiche un bilan moins favorable avec le Rayo Vallecano, après avoir dirigé 11 matches du club, au cours desquels le Rayo a signé 3 victoires et un match nul pour 7 défaites.

La dernière rencontre du Rayo sous la direction de Hernández Maeso remonte aux huitièmes de finale de la Coupe du Roi la saison dernière, lorsqu'il s'était incliné face à Alavés sur le score de deux buts à zéro, quittant ainsi la compétition.