La Premier League est une compétition qui accroche vite, même si vous ne vouliez que jeter un œil. Même si les droits de diffusion sont clairement définis, il est utile d’avoir une vue d’ensemble claire : concrètement, qui diffuse quoi, où suivre la conférence, et comment accéder de manière fiable au streaming ? SPOX a rassemblé ici pour vous les principales ressources.

Toutes les infos sur la diffusion des matchs de Premier League en un coup d’œil : qui retransmet à la télévision et en streaming ?

Getty Images

La Premier League à la télévision et en streaming : Sky et WOW sont les diffuseurs principaux

Contrairement à la Bundesliga, l’intégralité de la Premier League est diffusée en Allemagne sur Sky. L’opérateur payant propose chaque rencontre en direct, au choix en match unique ou en multivision. En déplacement, suivez les matchs en streaming via Sky Go (abonnement requis) ou de façon flexible avec WOW.

Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à la Premier League, à la Coupe d’Allemagne et à bien d’autres compétitions à partir de 24,99 € par mois.

À partir de la saison 2025/26, Sky diffusera également la Carabao Cup. Pour suivre la Premier League et la Coupe de la Ligue sur une seule et même plateforme, vous êtes donc au bon endroit ; une solution simple et pratique.

Pour ne rien manquer de la Premier League, toutes les infos diffusion sont ici : suivez le live-ticker de SPOX.

Vous pouvez aussi consulter notre live-ticker pour suivre en direct certains des meilleurs matchs de la Premier League. Retrouvez tous nos live-tickers ici.

Conférence ou match unique : voici comment se déroule une journée type de Premier League.

Selon l’horaire du coup d’envoi, deux options s’offrent généralement à vous : le direct exclusif sur une rencontre ou la conférence lorsque votre équipe favorite n’est pas en lice et que plusieurs matchs se déroulent simultanément. Le samedi ou le mercredi, avec plusieurs affiches en parallèle, la conférence est souvent le choix le plus efficace – et si une rencontre « bascule », vous pouvez toujours changer de chaîne.

Getty Images

Premier League : bref profil de la compétition