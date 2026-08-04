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Alice Kopp

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Premier League, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches en direct à la TV et en streaming ?

Premier League

Vous avez des questions sur la diffusion de la Premier League en Allemagne ? Nous vous apportons des réponses sur les diffuseurs à suivre à la télévision et en livestream.

La Premier League est tout simplement une compétition qui vous accroche très vite, même si vous vouliez seulement jeter un bref coup d’œil. Même si les droits sont clairement répartis, un aperçu clair vaut le détour : autrement dit, qui diffuse quoi, où suivre le multiplex, et comment accéder au stream de manière fiable ? SPOX a rassemblé ici pour vous les principaux points de repère.

Premier League, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches en direct à la TV et en livestream ?

Arsenal vs Coventry
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Hull vs Manchester United
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Ipswich vs Sunderland
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Nottingham Forest vs Leeds
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Everton vs Crystal Palace
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Brentford vs Tottenham
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Manchester City vs Bournemouth
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Brighton vs Aston Villa
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Newcastle vs Liverpool
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Fulham vs Chelsea
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A Premier League trophy logo is seen on a matchball ahead of the English Premier League football Getty Images

La Premier League à la TV et en livestream : Sky et WOW comme principaux diffuseurs

Contrairement à la Bundesliga, la Premier League est diffusée intégralement en Allemagne sur Sky. Le fournisseur de télévision payante vous propose donc chaque match en direct, selon vos préférences soit en rencontre individuelle, soit regroupé dans le multiplex. Ceux qui ne sont pas devant leur téléviseur peuvent aussi suivre les rencontres en streaming : via Sky Go (avec abonnement) ou de manière plus flexible via WOW.

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Depuis la saison 2025/26, Sky propose aussi la Carabao Cup. Ceux qui ne veulent donc pas seulement regarder l’EPL, mais aussi la Coupe de la Ligue, sont également au bon endroit. Et cela rend les choses, honnêtement, nettement plus simples.

Premier League, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le livescore de SPOX

Vous pouvez aussi passer chez nous en alternative, car nous suivons en direct une sélection des plus grandes affiches de Premier League ! C’est ici que vous trouverez les live texts. 

Multiplex ou match individuel : comment se déroule une journée typique de Premier League

Selon l’horaire du coup d’envoi, vous ne choisissez donc en principe qu’entre deux modes : soit le match à suivre en intégralité en diffusion individuelle, soit le multiplex, si votre équipe favorite ne joue pas et que le suspense monte en même temps sur plusieurs terrains. Surtout le samedi ou le mercredi, avec plusieurs rencontres programmées en parallèle, le multiplex est le plus souvent pour vous la voie rapide, et si un match « bascule », vous pouvez toujours changer de canal.

A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images

Premier League : bref profil de la compétition

CompétitionPremier League (Angleterre)
Équipes20
Format de la saison38 journées (phase aller et retour)
Diffusion en AllemagneSky (TV) / Sky Go & WOW (livestream)
Horaires de coup d’envoi typiquesLe vendredi à 21 h 00, le samedi à 13 h 30, 16 h 00 ainsi que 18 h 30, le dimanche à 15 h 00 et à 17 h 30, en semaine à 20 h 30 ainsi qu’à 21 h 00
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