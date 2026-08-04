La Premier League est tout simplement une compétition qui vous accroche très vite, même si vous vouliez seulement jeter un bref coup d’œil. Même si les droits sont clairement répartis, un aperçu clair vaut le détour : autrement dit, qui diffuse quoi, où suivre le multiplex, et comment accéder au stream de manière fiable ? SPOX a rassemblé ici pour vous les principaux points de repère.

Premier League, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches en direct à la TV et en livestream ?

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La Premier League à la TV et en livestream : Sky et WOW comme principaux diffuseurs

Contrairement à la Bundesliga, la Premier League est diffusée intégralement en Allemagne sur Sky. Le fournisseur de télévision payante vous propose donc chaque match en direct, selon vos préférences soit en rencontre individuelle, soit regroupé dans le multiplex. Ceux qui ne sont pas devant leur téléviseur peuvent aussi suivre les rencontres en streaming : via Sky Go (avec abonnement) ou de manière plus flexible via WOW.

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Depuis la saison 2025/26, Sky propose aussi la Carabao Cup. Ceux qui ne veulent donc pas seulement regarder l’EPL, mais aussi la Coupe de la Ligue, sont également au bon endroit. Et cela rend les choses, honnêtement, nettement plus simples.

Premier League, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le livescore de SPOX

Vous pouvez aussi passer chez nous en alternative, car nous suivons en direct une sélection des plus grandes affiches de Premier League ! C’est ici que vous trouverez les live texts.

Multiplex ou match individuel : comment se déroule une journée typique de Premier League

Selon l’horaire du coup d’envoi, vous ne choisissez donc en principe qu’entre deux modes : soit le match à suivre en intégralité en diffusion individuelle, soit le multiplex, si votre équipe favorite ne joue pas et que le suspense monte en même temps sur plusieurs terrains. Surtout le samedi ou le mercredi, avec plusieurs rencontres programmées en parallèle, le multiplex est le plus souvent pour vous la voie rapide, et si un match « bascule », vous pouvez toujours changer de canal.

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Premier League : bref profil de la compétition