Owen a expliqué à GOAL ce qui doit se produire pour qu'une équipe actuellement sans entraîneur permanent décroche son premier titre national depuis 2013.

Ruben Amorim, après 63 matchs et 14 mois à Old Trafford, a été démis de ses fonctions. Cette décision, annoncée le 5 janvier, aurait été prise avant le match nul 1-1 à Leeds, au cours duquel le technicien portugais a critiqué sa direction.

Darren Fletcher, actuel entraîneur des U18, assure l'intérim à la tête de l'équipe première. Selon certaines sources, United souhaite une nomination intérimaire jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, les plans à plus long terme devant être finalisés à ce moment-là.

Avec Fletcher à la barre, plusieurs anciens joueurs emblématiques de United ont été pressentis pour assurer l'intérim à Old Trafford, notamment Ole Gunnar Solskjaer, vainqueur du triplé en 1999 et ancien entraîneur, ainsi que l'ancien milieu de terrain Michael Carrick.

Owen, s'exprimant via Casino.org, dont il est l'ambassadeur au Royaume-Uni et qui aide les joueurs à trouver les meilleures options de casino en ligne en Grande-Bretagne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si les Red Devils adoptaient la bonne approche : « Je le pense. J'apprécie particulièrement l'option Michael Carrick. Il a déjà une certaine expérience à ce poste. Il a son expérience à Middlesbrough, où il a fait du bon travail. Je le vois bien faire. Je travaillais avec lui à la télévision il n'y a pas si longtemps et il ne m'a pas semblé avoir envie de revenir, mais si une bonne opportunité se présentait, je suis sûr qu'il l'examinerait. J'aime bien cette option.

« C'est toujours le cas, avec les changements en cours de saison : beaucoup des principaux candidats sont déjà engagés et difficiles à débaucher. » Il se pourrait que l'option la plus réaliste soit celle des trois noms. Si Fletch réussit, il sera difficile de le remplacer. S'il gagne à Burnley, puis affronte Brighton en coupe et qu'il fait bonne figure, et qu'on cherche un entraîneur pour la fin de la saison, alors il serait soudainement étrange de le remplacer par Carrick ou Solskjaer. Il est possible que Fletch obtienne le poste jusqu'à la fin de la saison. Je n'exclus pas cette possibilité. Je comprends pourquoi cela pourrait être le cas.