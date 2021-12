Premier League : Manchester United-Brighton reporté

Une épidémie de Covid-19 dans son équipe a obligé Manchester United à reporter un autre match de Premier League, les Red Devils ne pouvant pas affronter Brighton samedi. Les Red Devils avaient déjà dû renoncer à un déplacement à Brentford, et la visite dans l'ouest de Londres qui devait avoir lieu mardi a dû être annulée.

Le match de Manchester United à Brentford reporté à cause du Covid

Les hommes de Ralf Rangnick vont maintenant voir leur retour à la compétition repoussé encore plus loin, le match à domicile contre Brighton rejoignant la liste croissante des rencontres de Premier League qui devront être reportées. Un communiqué de la Premier League a confirmé cette nouvelle ce jeudi : "Le match de Manchester United contre Brighton & Hove Albion ce week-end a été reporté par le conseil d'administration de la Premier League aujourd'hui".

Deuxième report en une semaine pour les Red Devils

"C'est avec regret qu'il s'agit du quatrième match de Premier League à être reporté la semaine dernière. Tout en reconnaissant qu'un certain nombre de clubs sont confrontés à des épidémies de COVID-19, la Ligue a l'intention de poursuivre son programme de rencontres actuel dans la mesure où cela est possible en toute sécurité. La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées restent notre priorité", a ajouté la Premier League dans son communiqué.

Manchester United : Le remplaçant de Rangnick déjà connu ?

"En ce qui concerne le match de Manchester United samedi, le club est toujours confronté à une épidémie de COVID-19 au sein de son équipe, ce qui l'a empêché d'aligner une équipe pour le match à Old Trafford. Un nombre important de cas de COVID-19 a conduit à l'annulation du match contre le Brentford FC en début de semaine, et aujourd'hui des tests positifs supplémentaires ont été confirmés. La Commission évalue les demandes de report de matches au cas par cas, en se basant sur les règles existantes et les directives de report de COVID-19 publiées à l'intention de tous les clubs".

Vague de report en Premier League

"Elle évalue un certain nombre de facteurs, notamment la capacité du club à aligner une équipe, le statut, la gravité et l'impact potentiel de l'épidémie de COVID-19 dans le club, et la capacité des joueurs à se préparer et à jouer le match en toute sécurité. Le conseil d'administration doit également prendre en compte les risques plus larges pour l'adversaire et les autres personnes avec lesquelles le club peut entrer en contact. À la lumière de la récente augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, la Premier League a réintroduit des mesures d'urgence. Celles-ci comprennent des protocoles tels que des tests plus fréquents, le port d'un couvre-visage en intérieur, l'observation d'une distanciation sociale et la limitation du temps de traitement", a conclu la Premier League.

Manchester United a également expliqué cette décision dans une déclaration sur le site officiel du club : "La santé des joueurs et du personnel est notre priorité. Compte tenu du nombre de joueurs et de membres du personnel d'encadrement devant s'isoler en raison du COVID-19, le club n'avait pas d'autre choix que de demander la réorganisation du match. Le conseil d'administration de la Premier League a pris la décision de reporter le match en se basant sur les conseils des conseillers médicaux. Nous allons également suspendre les opérations d'entraînement de football au complexe d'entraînement de Carrington pour une courte période afin de réduire le risque d'une nouvelle transmission. Nous regrettons toute déception et tout désagrément causés aux supporters par ce report."

Manchester United doit maintenant faire face à une sérieuse accumulation de matches à l'approche de 2022. Ils luttent pour une place parmi les quatre premiers en Premier League, sont sur le point d'entrer en FA Cup au troisième tour et affronteront l'Atletico Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Cependant, les Red Devils n'ont guère eu d'autre choix que de mettre en place leur propre disjoncteur à coronavirus. Entre la récupération des blessures et les protocoles d'isolement de Covid, United n'avait que neuf joueurs de son équipe première disponibles pour affronter Brentford et seulement sept en lice pour le match de Brighton.