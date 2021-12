Le match de Manchester United à Brentford reporté à cause du Covid

Manchester United est le dernier club à souffrir d'une épidémie de Covid-19. En conséquence, le club a reporté son match contre Brentford prévu ce mardi.

Un certain nombre de joueurs et de membres du personnel ont été soumis à des tests positifs dimanche matin et ont été renvoyés de l'entraînement. Le club a annulé tout entraînement de l'équipe première avant que les discussions avec la Premier League n'aboutissent à l'annulation du match.

On craint maintenant que l'épidémie ne se propage encore plus loin, le club ayant fermé sa base de Carrington pour les opérations de l'équipe première et décidé de ne pas se rendre à Londres avant le match prévu.

Une déclaration du club lundi soir indiquait : "Manchester United peut confirmer que son match de Premier League à Brentford FC, le mardi 14 décembre à 19h30, a été reporté et sera reprogrammé en temps voulu.

"Suite à la confirmation par PCR de tests positifs au Covid-19 parmi le personnel et les joueurs de l'équipe première, l'épidémie nécessite une surveillance continue. La décision a été prise de fermer les opérations de l'équipe première au complexe d'entraînement de Carrington pendant 24 heures afin de minimiser le risque d'infection supplémentaire, et les personnes testées positives sont isolées conformément aux protocoles de la Premier League.

"Compte tenu de l'annulation de l'entraînement et des perturbations pour l'équipe, et de la priorité accordée à la santé des joueurs et du personnel, le club a demandé que le match soit réorganisé. Le conseil d'administration de la Premier League a pris la décision de reporter le match en se basant sur les conseils des conseillers médicaux.

"Manchester United regrette les désagréments causés au Brentford FC et aux fans des deux clubs par le Covid-19."

En outre, la Premier League a publié sa propre déclaration ci-dessous.

"La décision a été prise suite aux conseils des médecins en raison des circonstances exceptionnelles d'une épidémie de COVID-19 en cours au sein de l'effectif de Manchester United. Les opérations de l'équipe première au complexe d'entraînement de Carrington ont été fermées aujourd'hui pour aider à contrôler l'épidémie et minimiser le risque d'une nouvelle infection parmi les joueurs et le personnel.

"La Ligue souhaite un prompt rétablissement aux joueurs et au personnel atteints du COVID-19. Le match reporté sera réorganisé en temps voulu.

"La santé des joueurs et du personnel étant la priorité, et à la lumière de la récente augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, la Premier League a réintroduit des mesures d'urgence. Celles-ci comprennent des protocoles tels que des tests plus fréquents, le port de protections faciales en intérieur, l'observation d'une distance sociale et la limitation du temps de traitement."

Selon nos informations, l'ensemble du groupe qui s'est rendu à Norwich samedi a été testé négatif lors de la dernière série de tests de routine.

Cependant, une nouvelle série de tests le dimanche matin a donné un petit nombre de tests positifs parmi les joueurs et le personnel.

Ceux qui avaient été testés positifs ont ensuite été renvoyés chez eux, la Premier League étant informée de la situation.

Ceux qui sont restés se sont entraînés à l'extérieur, le programme d'entraînement ayant été adapté à des séances individuelles et sans contact.

En juillet, le club a eu une frayeur Covid lorsque neuf joueurs et membres du personnel ont enregistré des tests positifs, ce qui a forcé l'annulation d'un match amical de pré-saison contre Preston North End.

L'article continue ci-dessous

Les tests PCR qui ont suivi se sont révélés négatifs et les résultats initiaux ont été considérés comme des faux positifs.

La nouvelle de cette dernière épidémie survient après l'annulation du match de Tottenham contre Rennes, jeudi, en Europa Conference League, après que 13 joueurs et membres du personnel des Spurs aient été testés positifs au virus.

Le match de Premier League de dimanche contre Brighton a également été annulé par précaution.