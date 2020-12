Premier League - Jamie Carragher détruit Paul Pogba et Mino Raiola

L'ancien de Liverpool, aujourd'hui consultant, a vivement critiqué le timing de la sortie médiatique de Mino Raiola sur les envies de Paul Pogba.

Mino Raiola, le célèbre agent de joueurs, a lâché une bombe, lundi. Interrogé sur l'avenir de Paul Pogba dans un entretien accordé au quotidien italien Tuttosport , le conseiller de l'international français, réputé pour ses sorties médiatiques parfois hasardeuses, a déclaré : "Pogba et , c'est fini."

Une sortie médiatique qui a fait beaucoup de bruit, en comme en . Présent en conférence de presse au siège de la FFF après le tirage au sort des éliminatoires de la 2022, Didier Deschamps a lui-même été invité à réagir à ce sujet. Preuve que celui-ci est brûlant. Et ce n'est sûrement que le début...

"Pogba savait donc parfaitement ce que Raiola allait dire"

"Si je me mets à réagir aux réactions de l'agent, de l'oncle, du chien, du grand père ou de la grande mère... Ils déclarent ce qu'ils veulent. Pour moi l'important c'est le joueur. Ils ont des décisions à prendre pour leur carrière. On est début décembre et Paul est à Manchester, même si on ne sait pas ce qui peut se passer. Certains pourront changer de club. Je peux donner un avis s'ils me le demandent, mais certainement pas de conseils. C'est leur carrière et c'est à eux de faire leurs choix", a confié le sélectionneur des Bleus.

Si Didier Deschamps est donc resté mesuré, ce n'est pas le cas de tout le monde. En effet, c'est Outre-Manche que cette nouvelle a surtout fait l'effet d'une bombe. Jamie Carragher, ancien joueur de aujourd'hui devenu consultant, s'est notamment emporté, parlant de "honte" à propos du duo Paul Pogba - Mino Raiola.



"Débarrassez-vous de lui ! Je le dis depuis un an. C’est le joueur le plus surcôté que j’ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là (Raiola et Pogba) sont une honte. Nous regardons tous l’agent et nous allons demander à Pogba ce qu’il en pense. Mais aujourd’hui, les agents ne sont pas que des agents. Ils sont comme des parents, des conseillers financiers, des amis, ils partent en vacances avec les joueurs. Ces deux-là sont très proches. Pogba savait donc parfaitement ce que Raiola allait dire. Si ce n’est pas le cas, il devrait le virer", a-t-il déclaré sur Skysports. Voilà qui promet une saison 2020-21 compliquée pour le Français, déjà attendu au tournant et désormais peu aidé par le timing de cette annonce...