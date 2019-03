Premier League - Gundogan "très heureux" à Man City, mais évasif sur son avenir

Alors que son contrat expire en 2020 à City, le milieu de terrain a évoqué une éventuelle prolongation, non sans prendre certaines pincettes.

Arrivé à Manchester City en 2016 en provenance du Borussia Dortmund, Ilkay Gundogan s'est rapidement acclimaté au jeu prôné par le Champion d'Angleterre, lui qui dispose, de par sa polyvalence et de sa qualité technique largement au dessus de la moyenne, du profil idoine pour briller dans l'équipe entraînée par Pep Guardiola.

Encore titulaire samedi lors de la victoire des siens face à Bournemouth (0-1) en Premier League, l'Allemand a toutefois un contrat qui le lie à City jusqu'en 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne filtre quant à une éventuelle prolongation de son bail chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium.

Interrogé sur le sujet, le principal intéressé a déclaré qu’il serait prêt à attendre la saison prochaine avant de prendre une décision finale quant à une potentielle signature d’un nouveau contrat, indiquant que ni lui ni le club ne sont pressés sur le sujet, contrairement aux tabloïds anglais.

"Il n'y a pas vraiment de meilleur endroit en Europe qu'ici"

"Je suis très heureux ici, je pense juste que ce genre de choses… surtout que je ne suis plus le plus jeune, j'ai juste besoin parfois d'un peu de temps. Le club ne me presse pas, je ne me précipite pas, donc il me reste encore plus d'un an et j'essaie de voir la situation se détendre et ensuite, nous verrons", a déclaré le joueur de 28 ans.

Il a ensuite été demandé à Gundogan s'il souhaitait rester au club, ce à quoi il a répondu de manière pour le moins évasive. "Je pense que pour jouer au football, pour profiter du jeu, il n'y a pas vraiment de meilleur endroit en Europe que ici (...) C’est évidemment un signe positif lorsqu'un des plus grands managers vous demande de rester dans cette équipe", a-t'il ajouté, dans ce qui s'apparente clairement à un appel du pied.

Pendant ce temps, Ilkay Gundogan a joué un rôle clé dans la victoire 1-0 de City à Bournemouth samedi. Un match difficile à aborder selon lui, le plan de jeu adverse ne permettant pas vraiment aux citizens de déployer leur jeu basé sur le mouvement et les nombreuses transmissions.

"Nous étions très dominants, c'était mon sentiment. Nous avions beaucoup de possession du ballon, évidemment c'est toujours difficile quand votre adversaire est si serré, si défensif, cinq à l'arrière, quatre au milieu du terrain, ça rend les choses un peu plus difficiles, surtout quand ils se défendent devant leur but, c'est pourquoi nous avons peut-être eu du mal à avoir des occasions nettes en première mi-temps, mais je pense que nous l'avons bien fait".

"C’est pourquoi vous devez faire attention, surtout quand votre adversaire a des joueurs rapides comme Bournemouth. Mais comme je le dis, je pense que nous avons tout contrôlé et que pour moi, c’est un autre travail, je dois juste être conscient que je Je ne suis pas vraiment autorisé à jouer beaucoup à l'avance, mais ça va, je sais que nous avons beaucoup de qualité là-bas. J'essaie juste de remplir mon rôle dans cette position et quand nous sommes capables de ne pas concéder et de gagner le match, je suis aussi très heureux", a enfin déclaré l'Allemand, qui n'évolue pas à son poste de prédilection ces dernières semaines.