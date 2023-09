Premier League : Ces chiffres incroyables qui enfoncent Chelsea

Chelsea s’est enfoncé davantage ce dimanche après une énième défaite contre Aston Villa en Premier League. Les chiffres sont très négatifs

C’est l’une des pires entames de saison de l’histoire de Chelsea. Ce dimanche, les Blues ont connu leur troisième revers de la saison. Les protégés de Mauricio Pochettino ont été battus (0-1) à domicile par Aston Villa à l’occasion de la 6éme journée de Premier League. Une défaite qui enfonce davantage Chelsea.

Un merc ato rem arqu able

Plus d’un an après avoir racheté Chelsea, Ted Boëly a déjà dépensé près d’un milliard d’euros sur le marché des transferts. Le propriétaire américain de Chelsea a recruté une galaxie de joueurs cet été contre un chèque de plus de 400 millions d’euros. Moses Caicedo, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, sont entre autres les joueurs qui sont venus renforcer l’effectif des Blues lors du dernier mercato estival.

Malgré cet investissement et ses renforts, Chelsea n’arrive pas à décoller. Incapables de se réinventer, les hommes de Mauricio Pochettino ont encore un visage inquiétant ce dimanche contre Aston Villa. Opposés aux Vilains à l’occasion de la 6éme journée de Premier League, les sociétaires de Stamford Bridge sont apparus timides dans ce match. Outre les faiblesses défensives, la formation londonienne a manqué de créativité et d’idées offensives. Résultats des courses, une défaite logique contre une formation d’Aston Villa mieux organisée.

Chelsea affiche désormais des statistiques très inquiétantes.

Des chiffres ahurissants

Cette troisième défaite de la saison en Premier League accentue la descente aux enfers des Blues. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino enchaînent aujourd’hui une troisième rencontre consécutive sans marquer. Chelsea est également l’équipe qui a remporté le moins de points en Premier League par rapport aux équipes qui ont participé aux campagnes 2022-2023 et 2023-2024. Chelsea est 14éme au classement avec 5 points.

Des chiffres inquiétants qui accroît la pression autour de Mauricio Pochettino.