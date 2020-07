Premier League - Aurier et Tottenham solides, City assure, Wolverhampton frustré

Quelques jours après le décès de son frère, Aurier a pris les trois points à Newcastle avec Tottenham, dans le cadre de la 36e journée de PL.

Serge Aurier a un mental en béton armé. Quelques jours après le décès de son frère, assassiné par balles à , le latéral droit était sur le terrain avec pour la 36e journée de , avec une victoire sur la pelouse de (3-1) à la clé !

Son n’oublie pas Aurier

Les Spurs ont été mis sur de bons rails par Son en première période (27e), et le Coréen n’a pas oublié d’enlacer son coéquipier ivoirien lors des célébrations.

Ritchie a permis aux Magpies de garder espoir après la pause (56e), mais Kane a redonné l’avantage aux siens dans la foulée. En fin de rencontre, au terme d’un rush solitaire, le buteur anglais a également «offert» le troisième but à Lucas, à l’affût dans la surface. Une belle opération pour Tottenham, désormais 7e, qui se rapproche de la qualification en Europa League.

Plus d'équipes

City déroule encore

De son côté, n’a plus rien à prouver, mais régale quand même. Opposés à (2-1), les hommes de Pep Guardiola n’ont dû patienter que six petites minutes avant de voir David Silva débloquer la situation sur un somptueux coup franc (6e).

L'article continue ci-dessous

Avant la pause, Gabriel Jesus a définitivement mis ses adversaires à terre (39e), et peut-être en Championship. Malgré la réduction de l’écart signée Brooks (88e), les Cherries restent 18es de PL, et donc relégables…

Les Wolves frustrés par la VAR

Vient enfin le tour de . Avec cette nouvelle victoire qui se profilait sur la pelouse de (1-0), les Wolves pensaient valider leur ticket pour l’Europa League grâce à un superbe but de Jimenez, au terme d’une action parfaitement initiée par l’inévitable Adama Traoré. Mais dans le temps additionnel, l'arbitre a accordé un penalty à Burnley après consultation de la VAR...

Wood a transformé son penalty, et le plus portugais des clubs anglais a vu une éventuelle qualification en Ligue des Champions s'éloigner. Avec quatre points de retard sur et Leicester, 5e et 4e, qui jouent demain, l’espoir s'amenuise…