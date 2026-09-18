« Premier, deuxième et troisième choix » : un club géant lance la chasse à Bounou

L'international marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal en Arabie saoudite, est entré dans le viseur du club argentin de River Plate, qui étudie la possibilité de le recruter lors du prochain mercato, en prévision du départ de son jeune gardien Santiago Beltrán.

Le journaliste argentin Hernán Castillo a indiqué que Bounou représente le seul nom ciblé actuellement par River Plate pour remplacer Beltrán, affirmant que le gardien marocain est « le premier, le deuxième et le troisième choix » du club à ce poste.

Selon la même source, la direction de River Plate a déjà entamé des contacts et des discussions préliminaires avec l'entourage de Bounou, dans le but de connaître sa position et la possibilité d'ouvrir des négociations concernant son transfert vers le club argentin lors de la prochaine période.

L'intérêt de River Plate pour Bounou repose sur sa grande expérience au niveau international, ainsi que sur sa relation connue avec le club, après que le gardien marocain a déjà exprimé son souhait de porter le maillot des « Millonarios » à l'avenir.

Bounou avait évoqué, après la Coupe du monde, la possibilité de jouer pour River Plate, déclarant : « Cela ne dépend pas de moi, mais si l'occasion se présente à un moment donné, ce serait une bonne chose. »

Le gardien marocain est lié par un contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite jusqu'à la mi-2028, ce qui signifie que son départ ne sera pas indépendant de la position du club saoudien et d'éventuelles négociations entre les deux parties.

River Plate place actuellement Bounou comme sa seule option pour remplacer Beltrán en cas de départ de ce dernier, le club souhaitant renforcer son poste de gardien avec un portier disposant d'une grande expérience internationale.