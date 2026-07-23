L'Allemand Karim Adeyemi, nouvelle recrue du Barça, a affirmé que la principale raison pour laquelle il a accepté l'offre du club blaugrana était son compatriote Hansi Flick, l'entraîneur du Barça.

Le FC Barcelone a officiellement annoncé, ce jeudi, l'arrivée de l'Allemand Karim Adeyemi dans ses rangs, avec un contrat jusqu'en 2031, en provenance du Borussia Dortmund.

Adeyemi s'est présenté en conférence de presse devant les médias pour sa présentation et a déclaré dans ses premiers mots : « Flick est la principale raison. Il m'a dit ce dont le club avait besoin, et je suis venu ici pour le prouver. »

Il a poursuivi, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Nous avons eu une longue conversation, mais je ne l'ai pas interrogé sur mon poste. Il m'a demandé si j'étais prêt, je lui ai répondu par l'affirmative, et j'ai dit que je donnerais le meilleur de moi-même. »

Et de conclure : « Pour moi, c'est un grand pas. C'est un club totalement différent des autres dans le monde. »

Ainsi, Adeyemi aura de nouveau l'occasion de retrouver l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui lui avait offert sa première apparition avec la sélection allemande, lorsqu'il dirigeait la Mannschaft.