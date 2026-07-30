Matthias Jaissle, l'entraîneur du club saoudien d'Al-Ahli Djeddah, est proche d'un départ vers la Premier League anglaise, bien que son contrat avec le club coure jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Jaissle a mené Al-Ahli au titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite lors des deux dernières saisons, malgré l'absence de sacre en Saudi Pro League (Roshn Saudi League).

Mais il semble que l'aventure entamée à l'été 2023 touche à sa fin, après l'apparition d'informations sur un éventuel transfert vers Newcastle United.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a révélé, via son compte sur « X » ce jeudi matin, que Jaissle est le premier candidat pour entraîner Newcastle United, faisant état de négociations avancées entre les deux parties.

Romano avait précisé qu'Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, quitterait son poste, et que la direction du club anglais avait commencé à se mobiliser pour engager un remplaçant.

Des rapports de presse saoudiens avaient indiqué que Jaissle n'était pas parvenu à un accord avec la direction d'Al-Ahli sur une prolongation, en raison d'un désaccord sur certaines clauses du nouveau contrat.

Si les informations sur son transfert à Newcastle se confirment, Jaissle, âgé de 38 ans, ferait son retour en Europe, lui dont la dernière expérience remonte au Red Bull Salzbourg, en Autriche.

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