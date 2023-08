Poursuivi pour viol, Dani Alves doit payer une fortune

Dani Alves, devrait être poursuivi pour viol par la justice espagnole mercredi,

L'ancien défenseur du FC Séville, du FC Barcelone et du Brésil, Dani Alves, devrait être poursuivi pour viol par la justice espagnole mercredi, à la suite d'une enquête ouverte au début de l'année 2023.

Alves a passé les six derniers mois en détention après avoir été déclaré comme risquant de s'enfuir par le juge, qui lui a refusé la liberté sous caution. Alves faisait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle après un incident survenu le 30 décembre dans une boîte de nuit de Barcelone. Alves s'est rendu trois semaines plus tard, mais la Cadena Cope affirme qu'il a depuis donné quatre récits différents des événements de la nuit.

Mercredi, le juge l'informera que l'enquête est close et qu'il est poursuivi pour viol. Il disposera alors de 24 heures pour verser les 150 000 euros de dommages et intérêts proposés. Il disposera alors de 24 heures pour verser les 150 000 euros de dommages et intérêts proposés, ce qui couvrira les dommages et intérêts dus à la victime s'il est reconnu coupable.

Il reste encore du chemin à parcourir dans la procédure judiciaire et le procès n'a pas encore commencé, mais le juge a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour que l'affaire soit jugée.

Alves clame son innocence et affirme qu'il a eu des relations sexuelles avec la jeune femme de 23 ans, mais qu'elles étaient consenties.

Le procès devrait se dérouler dans plusieurs mois, et l'on s'attend généralement à ce qu'il commence vers le mois d'octobre de cette année. À ce moment-là, Alves aurait été en prison pendant neuf mois.