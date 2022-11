Pourquoi l'Uruguay a quatre étoiles sur son maillot alors qu'elle n'a gagné que deux fois la Coupe du monde ?

Championne du monde à deux reprises, l'équipe d'Uruguay possède pourtant quatre étoiles sur son maillot. GOAL Vous explique pourquoi.

Lorsqu'une équipe gagne la Coupe du monde, elle a pour habitude d'ajouter une étoile sur son maillot, au-dessus du logo de sa fédération de football.

Par exemple, l'équipe de France, championne du monde en 1998 et 2018 possèdent deux étoiles qui ornent le logo de la Fédération française de football.

L'exception uruguayenne

Mais il existe une exception avec l'Uruguay. La Celeste (le surnom de son équipe nationale) n'a remporté que deux fois la Coupe du monde de football. En 1930, lors de la première édition organisée en… Uruguay et en 1950, lors de la Coupe du monde organisée au Brésil, son voisin.

Pourtant, on trouve quatre étoiles au-dessus du logo de l'AUF, la Fédération uruguayenne de football. Mais pourquoi ?

Avant de gagner la Coupe du monde en 1930, l'Uruguay a remporté le tournoi de football des Jeux Olympiques en 1924 à Paris et en 1928 à Amsterdam.

Si les Jeux Olympiques sont organisés par le Comité International Olympique (CIO), la préparation et l'organisation des tournois de football 1924 et 1927 avait été confiée à la FIFA, l'instance qui dirige le football au niveau mondial, et avaient alors valeur de « championnat du monde ».

Les matches disputés pendant les JO de 1924 et 1928 sont d'ailleurs reconnus par la FIFA dans ses statistiques. Ainsi, tous les joueurs ayant joué des matches lors de ces JO se sont vus attribuer une sélection officielle.

Quatre étoiles qui ont un statut officiel

Si en 2021 la FIFA avait un temps demandé à l'Uruguay de n'afficher que deux étoiles sur son maillot, l'instance est finalement revenue sur sa décision, validant officiellement le 31 septembre 2021 les quatre étoiles uruguayennes.

Pour la petite histoire, le stade national de l'équipe d'Uruguay, l'Estadio Centenario, possède deux tribunes baptisées en l'honneur des succès de la Celeste : la tribune Colombes (lieu de la finale des JO 1924) et la finale Amsterdam.