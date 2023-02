Pourquoi Sonny Anderson est revenu à l'OL

Nommé conseiller du président Aulas, Sonny Anderson a expliqué pourquoi il avait fait son retour à l'Olympique Lyonnais.

Comme Juninho avant lui, Sonny Anderson, autre idole de l'Olympique Lyonnais, a fait le choix de faire son retour chez les Gones. Le Brésilien officiera en qualité de conseiller du Jean-Michel Aulas. Une fierté pour l'ancien buteur, qui est toujours resté très attaché à l'OL.

Anderson dévoile les raisons de son retour

"Je suis très heureux, la plupart des gens savent l'amour que j'ai pour ce club depuis 1999, s'est enthousiasmé Sonny Anderson devant la presse. La ville, le club, je n'ai jamais quitté Lyon. À 52 ans, je réalise un rêve de revenir à la maison. Revenir avec un tel outil de travail et des personnalités qui ont envie de faire gagner le club. On a tendance à dire que le club n'est pas bien. Oui, mais il est toujours là, avec des ambitions dans le temps".

"Quand vous touchez le haut de l'Europe et du championnat de France, on a envie de le rester, a continué Sonny Anderson. On va travailler tous ensemble pour y revenir. Il faut du temps, être patient et on va continuer avec le travail déjà enclenché. On veut être positif. Le club, les supporters, la presse. C'est important. J'ai déjà discuté avec Laurent Blanc, les choses sont claires sur mon périmètre d'action", a conclu celui qui est également consultant pour beIN Sports.