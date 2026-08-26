L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a défendu sa décision de remplacer le capitaine Cristiano Ronaldo entre les deux mi-temps du match face à Al-Ettifaq, disputé hier mardi, lors de la troisième journée de la Roshn Saudi League professionnelle.

Al-Nassr a terminé la première période mené (2-0), après avoir évolué à dix suite à l'expulsion de son gardien Bento. Postecoglou a alors décidé de faire sortir Ronaldo à la pause et de lancer Abdullah Al-Khaibari à sa place, réussissant ainsi à renverser la situation en seconde période et à s'imposer (3-2).

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur australien a révélé que sa confiance absolue dans la capacité de son équipe à revenir avait commencé à se dessiner entre les deux mi-temps, après le retard de deux buts, affirmant qu'il avait demandé à ses joueurs, à la pause, de ne pas abandonner et de se concentrer davantage sur l'exploitation des espaces sur les ailes.

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal saoudien «Sport», que les deux buts d'Al-Ettifaq n'étaient pas suffisamment inquiétants pour empêcher un retour, d'autant qu'ils étaient venus sur des frappes, précisant que les ajustements tactiques opérés en s'appuyant sur les côtés avaient porté leurs fruits en renversant la tendance.

Postecoglou a salué le fort caractère et l'esprit combatif dont ont fait preuve les stars de l'équipe, estimant que ce qui a été accompli n'est pas seulement le fruit de l'aspect technique, mais aussi le résultat de la détermination des joueurs eux-mêmes à revenir dans le match et à arracher la victoire.



L'entraîneur a également évoqué les absences, précisant que le gardien Nawaf Al-Aqidi souffre d'une blessure qui l'a écarté de la rencontre, ce qui a poussé le staff technique à lancer un jeune gardien qui a livré une belle prestation, soulignant qu'Al-Nassr affiche toujours son caractère et sa grande valeur.

Postecoglou a également défendu sa décision audacieuse d'opérer plusieurs changements, dont la sortie de la star portugaise Cristiano Ronaldo, expliquant qu'il avait une confiance totale dans la capacité des remplaçants à apporter le plus recherché à l'équipe, ce que les joueurs ont concrétisé sur le terrain en contribuant efficacement à changer le visage de l'équipe et à atteindre l'objectif escompté.

Postecoglou a conclu ses propos en exprimant sa grande fierté face à la volonté des joueurs, soulignant que l'équipe avait su gérer avec sagesse les données difficiles et la chaleur accablante, parvenant ainsi à transformer le retard en une victoire précieuse et méritée.