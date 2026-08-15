Pourquoi Rodri est-il plus proche que jamais du Barça ?

Les tentatives du Barça pour recruter Rodri sont entrées dans leur phase la plus décisive à ce jour, après que le club a soumis une troisième offre dont le montant dépasse les 76 millions de dollars, sur fond de prévisions catalanes selon lesquelles elle serait suffisante pour convaincre Manchester City d'accepter le départ du milieu de terrain espagnol.

En début de négociations, City avait réclamé environ 92,5 millions d'euros, mais le Barça estime que l'écart entre les deux parties est désormais réductible, et que la troisième offre pourrait suffire à conclure la transaction, même si le club insiste sur la nécessité de faire preuve de patience durant ces heures décisives, selon le journal espagnol « AS ».

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Ces derniers jours, les proches du Barça ont tenté d'apaiser l'atmosphère, en affirmant que la transaction finirait par se conclure, mais le club a été contraint de relever son offre plus que prévu.

Le Barça avait commencé par une offre de 57 millions de dollars, avant de la relever d'environ 25 % pour la porter à 76 millions de dollars, puis a désormais soumis une troisième offre dépassant ce montant, la considérant comme son offre finale.

Le tenant du titre en Liga s'apprête à offrir à Rodri, né à Madrid, un contrat de 4 ans, alors que le joueur souhaite vivre une nouvelle expérience. Rodri s'était rendu à Manchester dans la soirée de jeudi dernier, avant de rejoindre le centre d'entraînement de son équipe hier vendredi matin, conformément à l'horaire fixé.

Le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, a déclaré : « Je l'ai enlacé chaleureusement », tout en reconnaissant dans le même temps qu'il ne pouvait pas garantir le maintien de l'Espagnol au sein de l'Etihad Stadium.

Pour l'heure, l'optimisme règne au sein du Barça quant au fait que la transaction est plus proche que jamais.