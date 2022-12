Pourquoi Pelé sera toujours plus grand que Messi

Depuis que Pelé a pris sa retraite, chaque nouvelle star a été comparée au "O Rei". Mais personne n'a laissé plus d'arguments que Leo Messi.

Pelé ou Messi ? Messi ou Pelé ? Après la mort du "Rei do Futebol" qui a laissé une trace dans l'histoire avec quelques-uns des plus grands exploits qui ont été vus et seront probablement vus à nouveau dans ce sport, le débat se pose.

Messi est-il au niveau de Pelé ?

Depuis la retraite de Pelé, toutes les superstars de sa génération ont été comparées au "roi", notamment Maradona, Sócrates, Zico, Platini, Ronaldo Nazário, Zidane et Ronaldinho. Chaque époque a eu "son" candidat pour Pelé. Mais peut-être que personne n'a créé un débat comparatif plus intéressant que "le Pelé" de cette génération, Lionel Messi.

L'Argentin est un joueur extraordinaire depuis plus d'une décennie maintenant. Dans un monde du football de plus en plus internationalisé et global, Messi continue de briller seul comme étant sans doute le meilleur. Son seul rival est Cristiano Ronaldo, qui n'est capable de rivaliser avec Messi année après année pour le Ballon d'Or que grâce à son efficacité devant le but et à ses titres avec le Real Madrid et l'équipe portugaise.

Le record du Ballon d'Or

Lorsque Messi a remporté son sixième Ballon d'Or en décembre 2019, l'Argentin s'est rapproché du record de Pelé. À l'époque où le Brésilien jouait, France Football ne récompensait que les footballeurs européens - une règle qui a été maintenue jusqu'en 1995, lorsque le magazine a commencé à accepter également ceux qui jouent en Europe, quelle que soit leur nationalité. En 2007, le prix le plus traditionnel récompensant le meilleur joueur du monde est devenu mondial.

Le changement des règles du Ballon d'Or a permis à France Football de procéder à une correction historique. En 2014, le magazine a révisé l'ensemble de son palmarès selon les mêmes critères actuellement en vigueur et a décerné à Pelé sept trophées de meilleur joueur du monde : 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 et 1970.

Avec cela, Pelé est devenu non seulement le détenteur du record du nombre de trophées, mais aussi le plus jeune lauréat, à l'âge de 17 ans, dépassant ainsi Ronaldo Nazário, qui avait gagné en 1997 à l'âge de 21 ans et trois mois.

Lors de la cérémonie organisée en 2014 par France Football, Pelé s'est montré très ému. Il a remercié ses coéquipiers et les travailleurs des clubs et de l'équipe nationale pour cette conquête. "J'ai promis à ma famille que je n'allais pas pleurer, mais c'est trop. Je dois simplement remercier Dieu de m'avoir donné la santé pour jouer pendant tant d'années. Et je n'ai pas joué seul. Je n'ai gagné qu'aux côtés de mes amis. Les gens se souviennent des joueurs, mais il ne faut pas oublier les personnes qui préparent les chaussures, les physios, les masseurs... Je partage ces trophées avec vous tous", a déclaré Pelé en larmes.

Le football d'aujourd'hui contre le football d'autrefois

Pelé lui-même, avec son caractère humble, a dit plusieurs fois que "c'est beaucoup plus difficile" de jouer au football aujourd'hui, et qu'à son époque "ils avaient plus de liberté." Mais le roi a oublié qu'il y avait d'autres difficultés à son époque.

"Le ballon et les chaussures, par exemple, étaient en cuir véritable et, à chaque coup de pied, on pouvait entendre le dernier meuglement de l'animal que ce cuir abaissait", explique Ruy Castro dans son livre "Os Garotos do Brasil". "Ils étaient grossiers et lourds, et avec l'herbe humide, ils pesaient deux fois plus que leur poids initial", poursuit l'écrivain.

Les pelouses et les champs d'antan sont un sujet à part. C'étaient des champs de pommes de terre, des sentiers de chèvres, avec tellement de nids de poule et de fosses que les porteurs devaient porter des genouillères. Les chemises n'étaient pas "dry fit". Elles étaient faites de toile de marin, ce qui, à la fin des 90 minutes, pesait presque autant que de porter un partenaire sur ses épaules. Entre les bottes, les ballons, les maillots et les terrains, imaginez l'effort nécessaire pour finir un corner ou un centre de la tête à l'époque.

Pas de cartons ni d'analyse tactique

Mais à part le fait d'avoir remporté trois fois la Coupe du monde avec l'équipe brésilienne, ce qu'aucun autre footballeur n'a réussi à faire, le meilleur argument en faveur de Pelé est peut-être qu'il a atteint pratiquement toutes ses réalisations dans le football quand il n'y avait pas de cartons. Pelé a commencé à jouer en 1956 et la FIFA n'a pas créé les cartons avant mai 1970. Les anciens joueurs disent que la principale tactique des rivaux contre Santos ou Pelé était d'aller chercher le " 10′. Ils le tannaient à tour de rôle. On ne peut qu'imaginer ce que Pelé aurait fait 15 ans dans le football avec les cartons jaunes et rouges.

À cette époque, il n'y avait pas de scouting, de vidéos ou d'analyses tactiques. Une équipe affrontait des adversaires qui n'avaient pas ou peu d'idée de leur façon de jouer. C'était comme jouer à la roulette russe.

La star parmi toutes les superstars

Si, aujourd'hui, la lutte pour être le meilleur joueur du monde se résume à deux légendes, Messi et Cristiano Ronaldo, imaginez à quel point la situation était différente à l'époque. Nous parlons de Di Stefano, Puskas, Bobby Charlton, Garrincha, Evaristo, Kopa, Fontaine, Eusébio, Gerd Müller, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Cruyff... Et pourtant, Pelé était le meilleur parmi les différentes générations de stars qui ont marqué une époque. C'est sans compter les défenseurs et les gardiens qu'il a affrontés : Yashin, Banks, Maier, Zoff, Castilho, Beckenbauer, Djalma Santos, Bob Moore, Nilton Santos, Breitner, Krol.

La controverse sur les buts et les matches "non officiels

Un autre débat concerne les buts. Selon une enquête réalisée par Diario As en 2019, basée sur les données de Santos, de la CBF, de la télévision brésilienne Rede Globo et du livre ''Pelé'' d'Orlando Duarte, le Brésilien a marqué 1 283 buts en 786 matches. 743 de ces buts ont été inscrits dans 449 de ce que nous appellerions aujourd'hui des matches officiels. Et 540 autres en 337 matches amicaux.