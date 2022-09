Pourquoi Noël Le Graët est convoqué par la ministre ?

En compagnie de la directrice générale de la FFF, Noel Le Graet a été « invité » à une réunion par la ministre des Sports. Quel en est le motif.

Noël Le Graët se rendra vendredi au siège du ministère des Sports. Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF, va l’y accompagner. Tous les deux ont été invités à aborder quelques sujets par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ça sera un moment d’échanges où l’on évoquera plusieurs thèmes.

La représentante du gouvernement d’Emmanuel Macron veut écouter les deux dirigeants s’exprimer sur le supporteurisme, la Coupe du Monde qui arrive mais aussi les dernières révélations faites par le mensuel So Foot et qui ne font pas du tout honneur à Le Graët.

De quoi Le Graët est accusé ?

Le magazine So Foot a fait une grande enquête sur tout ce qui ne tourne pas rond au sein des hautes instances du football français. Et il s’avère que le dirigeant breton fait face à de sérieuses accusations. « C’est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge », aurait révélé une ancienne employée de l’institution, en évoquant aussi des gestes et messages envoyés particulièrement déplacés.

D’autres femmes se sont aussi confiées au fameux mensuel et ont fait part des autres propos que le cacique de la FFF peut tenir à la gente féminine : « Venez chez moi diner ce soir », « Je préfère les blondes, donc si ça vous dit… », « Vous êtes bien roulée, je vous mettrais bien dans mon lit ». Voilà pêle-mêle, les invitations à caractère sexuel qu’il aurait tenus à en croire les révélations faites par le mensuel.

Le détachement surprenant d’Oudéa-Castéra

Le Graët aura donc à défendre son cas. Néanmoins, il est étonnant de voir la façon dont le Ministère a évoqué ce rendez-vous pris, en parlant d’une simple invitation. Et le sujet qui fâche n’a été cité qu’en dernier lieu, comme s’il n’était pas la priorité.

Il y a quelques jours Oudéa-Castéra avait déjà botté en touche quand elle a été questionnée par les journalistes sur le scandale qui touche la fédération. « Ce n’est pas le sujet », avait-elle lâché en marge d’une réunion d’athlétisme. En revanche, elle s’est empressée à critiquer Christophe Galtier pour son erreur de communication lors d’une conférence de presse, liée au sujet de l’écologie. Le deux poids deux mesures qui interpelle inévitablement.