Pourquoi Maradona et Pelé n'ont-ils jamais remporté le Ballon d'Or ?

El Pibe de Oro et O Rei n'ont jamais remporté le titre avant de recevoir une récompense spéciale à la fin de leur carrière. Explications.

D'Iniesta à Maldini, de Xavi à Del Piero, de nombreux grands champions de l'histoire du football n'ont pas eu la chance de remporter le Ballon d'Or. Titre frôlé, mais jamais touché. Si de grands champions ont été nommés sans jamais gagner, d'autres n'ont jamais eu cette (maigre) chance là. À commencer par Maradona et Pelé.



Jugés par le monde du football comme les plus grands footballeurs de tous les temps, Maradona et Pelé n'ont pas le Ballon d'Or sur leur vitrine. La raison ? Ils n'ont jamais été mentionnés dans les différentes éditions des années 50 aux années 90, ni dans les décennies au cours desquelles ils ont créé leur mythe. Explications.

MARADONA ET PELÉ N'ONT JAMAIS ÉTÉ NOMMÉS POUR LE BALLON D'OR, POURQUOI ?

Le Ballon d'Or était pendant les premières décennies une récompense décernée aux joueurs européens. Certains d'entre eux, comme Sivori et Di Stefano, n'ont pu remporter le prix que grâce à leurs ancêtres du vieux continent, tandis que pour Maradona et Pele, il n'y a jamais eu cette possibilité par rapport à leur passeport.

LES CARRIÈRES DE MARADONA ET PELÉ ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES

En 1996, après sa retraite et l'élargissement au prix pour chaque joueur mondial, Diego Maradona a remporté le Ballon d'or pour l'ensemble de sa carrière. Une reconnaissance pour pallier l'absence du prix principal durant ses années folles.

En 1999, cependant, Pelé a été élu footballeur du siècle par 34 précédents vainqueurs du Ballon d'Or : Sir Matthews, Sívori et Best se sont abstenus, tandis que Jašin était décédé. Avec 17 voix à son actif, plus de la moitié par rapport à Maradona, le Brésilien a été l'heureux élu. Un titre qui n'a été livré au Roi qu'en 2014.





QUI A REMPORTÉ LE BALLON D'OR PENDANT LEURS MEILLEURES ANNÉES ?

Il est impossible de savoir rétrospectivement si Maradona et Pelé auraient remporté une, deux ou cinq éditions du Ballon d'Or si les règles avaient été différentes. Certaines années ont pourtant été si dominantes de la part des deux Sud-Américains qu'il paraît impossible pour n'importe quel autre concurrent de triompher...

En 1958, Pelé a marqué 66 buts, remportant la Coupe du monde à 18 ans : Ballon d'or pour Kopa, le Brésilien aurait vraisemblablement triomphé.

En 1962 Pelé remporte sa deuxième Coupe du monde contre la Tchécoslovaquie de Masopust : là aussi, un triomphe facile pour le Brésilien.

En 1970, Pelé dévaste l'Italie en finale de la Coupe du monde, mais le Ballon d'Or se retrouve entre les mains de Muller : ici les doutes sont possibles, mais la force du Brésilien est si écrasante qu'il approcherait de son troisième titre personnel.

En 1986, Maradona mène l'Argentine à la victoire en Coupe du monde avec le but du siècle et la Main de dieu : le Ballon d'Or revient à Belanov. S'il avait été éligible, nul doute que l'Argentin aurait été récompensé cette année-la.

En 1989, Naples remporte la Coupe UEFA, Maradona à la baguette. Van Basten remporte la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Difficile de trancher...

En 1990, Maradona amène le Scudetto à Naples, Matthaus remporte la Coupe du monde et le Ballon d'or : l'Allemand n'aurait guère pu résister à la fureur du Pibe.

Et les autres années ? Encore quelques possibilités pour ceux qui ont effectivement remporté le Ballon d'Or : il serait cependant peu probable que Maradona et Pelé aient remporté moins de trois ou quatre titres chacun. Bien évidemment, tout cela n'est que fiction, et aucun Ballon d'Or n'a donc été "volé" aux deux légendes.